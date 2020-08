August 09, 2020 21:00

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (10.08. - 14.08.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (03.08.2020 - 07.08.2020)

Der deutsche Leitindex DAX ging am Montagmorgen bei 12.391 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 464 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 73 Punkte über dem Wochenschluss am Freitag der Vorwoche. Der DAX formatierte bereits am Montagmorgen das Wochentief. Von hier aus ging es bis zum Handelsschluss sukzessive aufwärts. Am Dienstagmorgen ging es mit Xetra-Eröffnung erst einmal wieder abwärts. Es gelang den Bullen den Index noch vor der 12.500 Punkte-Marke zu stabilisieren und dann in einer Box seitwärts zu schieben. Mittwochmorgen ging es mit der Xetra-Eröffnung zunächst dynamisch nach Norden, die Bewegung wurde dann aber im Nachgang wieder abverkauft. Das gleiche Kursmuster folgte am Donnerstag und am Freitag, wobei der DAX übergeordnet in den letzten drei Handelstagen mehr oder weniger in einer engen Box seitwärts gelaufen ist.

Nach zwei Verlustwochen hat der DAX in dieser Handelswoche einen Gewinn von fast 3 Prozent ausweisen können. In den letzten 11 Handelswochen hat der DAX damit nur vier Wochen im Verlust abgeschlossen. Das Wochenhoch lag unter dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief lag darüber. Die Range war mit 436 Punkten deutlich kleiner als in der Vorwoche.

Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.649/51 Punkte maximal an unser nächstes Anlaufziel bei 12.666/68 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde mehr als deutlich überschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen nicht unter die 12.300 Punkte, unsere Anlaufziel auf der Unterseite wurden damit nicht angelaufen.

DAX 2020 Statistik Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 22/2020 11.825 11.116 11.677 552 709 23/2020 12.863 11.649 12.773 1.096 1.214 24/2020 12.928 11.757 12.014 -759 1.171 25/2020 12.486 11.588 12.209 195 898 26/2020 12.617 11.957 12.062 -147 660 27/2020 12.664 11.957 12.582 520 707 28/2020 12.840 12.400 12.710 128 440 29/2020 13.000 12.529 12.962 252 471 30/2020 13.218 12.776 12.831 -131 442 31/2020 12.937 12.209 12.318 -513 728 32/2020 12.799 12.363 12.705 387 436 Durchschnittliche Range 2020 741 Gewinn- zu Verlustwochen 17 / 15

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände: 12.703/19/39/786.....12.801/14/57/89.....12.913

DAX-Unterstützungen: 12.630.....12.584/05.....12.477/39.....12.390/50/30......12.295/83

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups:

Intraday-Marke 12.813 und 12468

Tagesschlussmarken 12.992 und 11.976

Break1 Bull (WochenSchluss) (12.674)

Break2 Bull (MonatsSchluss) (13.135)

Boxbereich 13.790 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 16.722 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich in den letzten Handelstagen nicht geschafft, sich wesentlich weiter nach Norden zu bewegen. Im Daily ist sehr gut zu sehen, dass er zwischen der SMA20 (aktuell bei 12.796 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 12.535 Punkten) hin und her gelaufen ist. Damit haben sich weder die Bullen noch die Bären einen Vorteil erarbeiten können. Unter der SMA50 hat die SMA200 (aktuell bei 12.208 Punkten) den DAX in der letzten Woche noch stützen können.



Schaffen es die Bullen auf Tagesbasis den DAX über die SMA20 zu bringen und zu etablieren (Tagesschluss muss am Folgetag bestätigt werden) so könnte es dann weiter aufwärtsgehen, wobei der Index zunächst die 13.000 und dann die 13.130/150 Punkte bzw. das Jahreshoch anlaufen könnte.

**********

Brokerwahl 2020 von Brokervergleich. Admiral Markets setzt auf Ihre Stimme

Jetzt in 2 Minuten Stimme abgeben und mit etwas Glück gewinnen:

**********

Sollte der DAX aber unter die SMA50 fallen, so wäre die SMA200 noch eine Haltestation. Setzen sich die Bären durch und schaffen sie es den Index per Tagesschluss mit einer Bestätigung am Folgetag unter der 12.200 Punkte-Marke zu etablieren, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die übergeordnet bis in den Bereich der 12.000/11.800 Punkte laufen könnten.

4h Chart

Der DAX hat es am Freitag nachbörslich noch geschafft sich über die SMA200 (aktuell bei 12.650 Punkte) zu schieben. Sollte er es schaffen, am Montag über dieser Linie zu bleiben, wäre dies schon eine Duftmarke. Im Chart ist zu ersehen, dass es in den letzten Handelstagen nie wesentlich über die SMA200 ging. Diese Bewegungen wurden im Nachgang immer wieder abverkauft. Schafft er es aber sich über der SMA200 zu halten, könnte es weiter aufwärtsgehen, wobei zwischen 12.880 und 12.913 Punkte es auch schwer werden könnte weiter zu kommen. Am einfachsten wäre dies mit einer sehr dynamischen Bewegung oder einem GAP up.

Auf der Unterseite ist der Index aktuell gut gestützt. Sowohl die SMA20 (aktuell bei 12.635 Punkten) als auch die SMA50 (aktuell bei 12.613 Punkten) liegen vergleichsweise eng zusammen. Sollte es aber unter die SMA50 gehen und die Bären Druck aufbauen können, so wären weiter Abgaben denkbar, die bis in den Bereich der 12.200 Punkte gehen könnten.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 60 %

Fazit: Beim DAX „muss" es in den kommenden Handelstagen zu einer Entscheidung kommen. Entweder die Bullen setzen sich durch und schieben den Index an und über die 13.000 Punkte, oder die Bären können kontern und können den DAX in Richtung der 12.200 Punkte schieben. Alles hängt weltweit davon ab, wie sich die Corona-Krise weiter entwickelt. Kommt eine Zweite Welle, kommen neue Beschränkungen und wie viele Hiobsbotschaften über strauchelnde Unternehmen werden im Herbst kommen, wenn einige Schutzmaßnahmen nicht mehr greifen. Die Marken 12.200 nach unten und die 13.000 nach oben geben Bullen und Bären aktuell das Spielfeld vor.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral

neutral Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral

DAX Rahmenbedingungen; Das große Bild:

Die US-Arbeitslosenquote für Juli, die am Freitag veröffentlicht wurde, lag über 10%. Zwar ist die Arbeitslosenquote, von über 14%, vor zwei Monaten, auf jetzt knapp 10 % gefallen. Die Zahlen dokumentieren aber, dass es keine schnelle Rückkehr zur Normalität geben wird. Donald Trump hat in den vergangenen Monaten viel versucht, die Normalität herzustellen, hat es aber „geschafft", dass die Pandemie in den USA im Moment außer Kontrolle ist. Denkbar ist, dass es bis Ende des Jahres 300.000 Tote durch das Virus geben wird. Die nächsten gut drei Monate werden die USA in den Wahlkampfmodus gehen. Wir werden einen Präsidenten sehen, dem nichts wichtiger ist als einzig seine Wiederwahl. Seine Hoffnung ist nach wie vor, dass sich die Wirtschaft bis November wieder stabilisieren, bzw. erholen wird.

In der Vergangenheit war der US-Konsum immer eine wichtige Konjunkturstütze. Aktuell profitieren viele US-Bürger noch von den Stützungsprogramm der Regierung. Auf eine Verlängerung dieses Programms hat man sich bisher nicht einigen können. Sollte dieses Programm tatsächlich auslaufen, dann könnte dies kurzfristig einen negativen Effekt haben. Den Bürgern fehlt das Geld für Konsum. Viele waren bereits vor der Pandemie überschuldet, die Unterstützung bisher hat dazu beigetragen, dass der Status gehalten werden könnte. Keine Einnahmen, kein Konsum so die Gleichung. Zudem sehen sich viele Amerikaner Kündigungen gegenüber, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen konnten.

In Deutschland könnte es im 4. Quartal zum Schwur kommen. Dann könnten die Insolvenzen zunehmen. Bisher sind diese, genauso wie die Arbeitslosenzahlen, noch stabil. In Deutschland leben mittlerweile gut 6 Millionen Menschen von Kurzarbeitergeld. Vorstellbar ist, dass dieses Geld noch länger gezahlt wird, bis sich die Konjunktur wieder erholt. Viele Unternehmen werden diese Zeit aber nicht haben. Gerade im Einzelhandel und in der Gastronomie werden viele Unternehmen in den nächsten Monaten aufgeben müssen.

DAX Setups: Einschätzung für die neue DAX-Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 12.700 Punkte-Marke zu etablieren. Sollten sie das gelingen, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 12.715/17, bei 12.729/31, bei 12.742/44, bei 12.751/53, bei 12.769/71, bei 12.780/82 und dann bei 12.790/92, bzw. bei 12.795/97 Punkten erreichen. Sollte sich der Index bis in den Bereich der 12.790/97 Punkte schieben können, so könnte es hier schwer werden weiter zu kommen. Eventuell läuft sich der Index an diesem Level auch müde. Wird der Bereich mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt weiter an unsere nächsten Anlaufziele bei 12.805/07, bei 12.816/18, bei 12.824/26, bei 12.838/40, bei 12.850/52, bei 12.863/65, bei 12.875/77 und dann bei 12.883/85 Punkten gehen. Kommt es bei 12.883/85 Punkten zu keinen Rücksetzern, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 12.903/05, bei 12.910/13 und dann bei 12.921/23 Punkten zu finden. Über der 12.921/23 Punkte-Marke wären unsere Anlaufziele die 12.937/39, die 12.948/50, die 12.961/63, die 12.972/74, die 12.982/84, die 12.992/94, die 13.005/07, die 13.017/19 und dann die 13.029/31 Punkte.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 12.700 Punkte-Marke halten, so könnten Rücksetzer zunächst unsere Anlaufmarken bei 12.690/88, bei 12.677/75, bei 12.666/64 und dann bei 12.659/57, bzw. bei 12.651/49 Punkten erreichen. Rutscht der Index unter die 12.651/49 Punkte, so wären weitere Abgaben denkbar, die unsere Anlaufziele bei 12.641/39, bei 12.635/33, bei 12.628/26, bei 12.620/18 und dann bei 12.615/13 Punkte erreichen könnten. Kommt es hier zu keinen Erholungen, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 12.595/93, bei 12.580/78, bei 12.565/63, bei 12.550/48, bei 12.538/36 Punkten erreichen könnten. Unter der 12.538/36 Punkte Marke wären die 12.517/15, die 12.502/500, die 12.488/86, die 12.470/68, die 12.452/50, die 12.440/38, die 12.426/24, die 12.414/12, die 12.404/02 und dann die 12.392/90 Punkte unser nächsten Anlaufziele. Geht es unter die 12.392/90 Punkte, so könnte der DAX dann unsere Anlaufziele bei 12.380/78, bei 12.365/63, bei 12.350/48, bei 12.335/33, bei 12.320/18, bei 12.311/09 und dann bei 12.293/91 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 33 / 2020: seitwärts / abwärts





DAX Handel bei Admiral Markets: Die Fakten

▶️ Es kann nur einen geben! Admiral Markets ist DER DAX30 Spezialist!

▶️ Orderkosten: nur der Spread, keine Kommissionen. Keine Ordergebühren!

▶️ Typischer Spread zur Haupthandelszeit: nur 0,8 Punkte DAX30 & DJI30 1,5 Punkte

▶️ Keine Stop-Mindestabstände

▶️ Kein Mindestvolumen, Trading bereits ab 0,1 Kontrakten ,den CFD Minis

▶️ "Open End", kein auslaufender Kontrakt

▶️ Orderausführung gezählt in Millisekunden - ideal für DAX & Dow Scalping

▶️ Traden Sie nicht irgendwo! Traden Sie bei der Nummer 1 der Branche (Sieger bei Brokerwahl.de 2019 & 2020 Kategorie CFD).

▶️ JETZT starten! Long & Short Handel, BUY & SELL, auf steigende und fallende Kurse setzen





Der StereoTrader bei Admiral Markets: Scalping, Limit Pullback und mehr

▶️ Hier informieren

▶️ Hier bestellen für Demo oder Livekonto





Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

► Handeln Sie verantwortungsvoll ◄

Diese Publikation liefert Markteinschätzungen, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Basisinformationsblätter („KID") zu den Handelsinstrumenten finden Sie hier, den ausführlichen Hinweis zu Marktkommentaren hier und den ausführlichen Warnhinweis zu Handelsrisiken über folgenden Link: DISCLAIMER: https://admiralmarkets.de/risikohinweis

Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.