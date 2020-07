Juli 19, 2020 19:50

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (20.07. - 24.07.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (13.07.2020 - 17.07.2020)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 12.850 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 59 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 140 Punkte über dem Wochenschluss am Freitag der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montag nicht weiter nach Norden schieben. Im späteren Handel gab der Index dynamisch und mit Momentum nach. Im Rahmen des Frühhandel zu Dienstag konsolidierte der DAX und formatierte am Dienstagmorgen das Wochentief. Von hier aus ging es bis zum Abend aufwärts. Der DAX ging am Mittwoch mit einem deutlichen GAP up in den Tageshandel und erreichte am frühen Abend die 13.000 Punkte, die aber nicht überschritten werden konnten. Im Nachgang dessen gingen die Notierungen wieder etwas zurück. Der Donnerstag als auch der Freitag waren von einem ausgesprochen ruhigen Handel geprägt. Die Tagesrange beliefen sich auf 119 bzw. 105 Punkte und waren damit die kleinsten in diesem Jahr.

Das Wochenhoch als auch das Wochentief liegen über den Niveau der Vorwoche. Der DAX hat es erstmals seit der KW 09/2020 geschafft wieder FAST ein Wochenhoch bei 13.000 Punkten zu formatieren (wenige Pünktchen haben gefehlt). Das Wochentief konnte auch zwei Wochen hintereinander über der 12.000 Punkte-Marke markiert werden. Auch in dieser Woche konnte der Index ein positives Wochenergebnis formatieren, es ist die dritte Gewinnwoche in Folge. Die Range war etwas größer als in der Vorwoche, lag aber deutlich unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite damit gerechnet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.994/92 Punkte weiter an unsere nächste Anlaufmarke bei 13.005/07 Punkten laufen könnte. Die Grundrichtung zu den 13.000 Punkten wurde klar erfüllt.

DAX 2020 Statistik Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 19/2020 10.926 10.428 10.922 155 498 20/2020 10.986 10.160 10.533 -389 826 21/2020 11.247 10.615 11.125 592 632 22/2020 11.825 11.116 11.677 552 709 23/2020 12.863 11.649 12.773 1.096 1.214 24/2020 12.928 11.757 12.014 -759 1.171 25/2020 12.486 11.588 12.209 195 898 26/2020 12.617 11.957 12.062 -147 660 27/2020 12.664 11.957 12.582 520 707 28/2020 12.840 12.400 12.710 128 440 29/2020 13.000 12.529 12.962 252 471 Durchschnittliche Range 2020 762 Gewinn- zu Verlustwochen 16 / 13

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-WS 12.958/67/86.....13.024/81......13.143.....13.252....13.334

DAX-US: 12.912.....12.886/54/15.....12.766/02.....12.671/20......12.568/18

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 12.993 und 12.799

Tagesschlussmarken 12.334 und 12.480

Break1 Bull (WochenSchluss) (12.674)

Break2 Bull (MonatsSchluss) (13.135)

Boxbereich 13.790 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 16.722 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX hat sich mittlerweile über alle Durchschnittslinien etablieren können. Damit hat sich das Chartbild aufgehellt. Am Mittwoch ging es dann auch (so gut wie) an die 13.000 Punkte. Das Chartbild ist auf allen Zeitebenen bullisch zu interpretieren. Damit haben die Bullen jetzt die Chancen, den DAX erneut an die 13.000 Punkte zu schieben und auch über diesem Level zu etablieren. Sollte das gelingen, könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären übergeordnet die 13.250/80, die 12.500 Punkte und dann das Allzeithoch.

Sollten sich aber die Bären durchsetzen, so könnte es zunächst an die SMA20 (aktuell bei 12.870 Punkte) gehen. Geht es unter die SMA20, so könnte es dann weiter an die SMA50 (aktuell bei 12.711 Punkte) und dann an die SMA200 (aktuell bei 12.456 Punkte) gehen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 40 %

Fazit: Der DAX hat jetzt die Chance weiter zu steigen. Anlaufziel wären die 13.000 Punkte und dann der Bereich bei 13.150/200 Punkte. Voraussetzung ist, dass er sich der SMA20/50 halten kann.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch

bullisch Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

Die Rahmenbedingungen, das große Bild:

Bis zu den Präsidentenwahlen in den USA sind es noch gut 15 Wochen. Der amtierende US-Präsident Trump möchte, dass die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder in den Normalmodus zurückkehrt. Sein Ziel ist es, in den nächsten drei Monaten neue Arbeitsplätze zu schaffen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln um damit seine Chancen auf Wiederwahl zu erhöhen. Zur Normalität soll auch gehören, dass die Schulen so rasch wie möglich wieder öffnen. Dies birgt das Risiko, dass die Pandemie gänzlich außer Kontrolle gerät. Die Zahl der Infizierten in den USA steigt täglich weiter an, ebenso die Zahl der Toten. Es gehört offensichtlich zum Grundverständnis der Republikaner, dass jeder entscheiden kann, ob er eine Maske tragen will oder nicht. Das dies nicht zur Bekämpfung bzw. zur Eindämmung der Pandemie beiträgt hat sich bis auf wenige Länder weltweit herumgesprochen.

In Europa verhandeln die EU-Regierungschefs aktuell über den EU-Hilfsfond. Noch gibt es Widerstand aus einigen Ländern, die das Paket so nicht genehmigen wollen. Primär geht es um das Verhältnis Zuschüsse zu Darlehn. Sollte man sich in dieser Woche nicht einigen können, so wird es wohl einen weiteren Gipfel geben. Dass man überhaupt nicht zueinander findet ist unwahrscheinlich.

Grundsätzlich hält sich die Diskussion, ob die Wirtschaft ein V oder ein U nach dem Corona-Schock einschlagen wird. Bei "der Wirtschaft" ist das eine spannende, offene Frage, beim DAX kann sie als beantwortet gelten: Ein klares V ist mit den 13.000 der letzten Woche endgültig erreicht. Wie nachhaltig diese Entwicklung bleibt, ist hier die spannende Frage.

DAX Trading Setups

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 12.950 Punkte-Marke zu etablieren. Sollten sie das gelingen, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 12.961/63, bei 12.977/79, bei 12.982/84, bei 12.994/92, bei 13.005/07, bei 13.013/15, bei 13.023/25 und dann bei 13.035/37 Punkten erreichen könnten. Kann sich der Index über die 13.035/37 Punkte schieben, so könnte es dann an unsere nächsten Anlaufziele bei 13.047/49, bei 13.061/63, bei 12.074/76, bei 13.088/90 und dann bei 13.105/07 Punkten gehen. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 13.118/20, bei 13.129/31, bei 13.142/44, bei 13.158/60, bei 13.178/80, bei 13.192/94 und dann bei 13.205/07 Punkten zu finden. Über der 13.205/07 Punkte Marke wären unsere Anlaufmarken die 13.219/21, die 13.238/40, die 13.249/51, die 13.262/64, die 13.276/78, die 13.289/91, die 13.303/05 und dann die 13.314/16 Punkte.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 12.950 Punkte-Marke halten, so könnten Rücksetzer zunächst unsere Anlaufmarken bei 12.938/36, bei 12.918/16, bei 12.904/02, bei 12.888/86, bei 12.878/76 und dann bei 12.870/68 Punkten zu finden. Setzt der DAX bis an die 12.876/68 Punkte zurück, so hätte er in diesem Bereich gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 12.858/56, bei 12.842/40, bei 12.828/26, bei 12.811/09, bei 12.797/95, bei 12.780/78, bei 12.763/61, bei 12.748/46 und dann bei 12.734/32 Punkten erreichen könnten. Geht es unter die 12.34/32 Punkte, so wären unsere nächsten Anlaufziele die 12.723/21, die 12.708/06, die 12.693/91, die 12.686/84, die 12.670/68, die 12.658/56, die 12.640/38, die 12.625/23, die 12.610/08, die 12.594/92 und dann bei 12.579/77 Punkten erreichen. Rutscht der Index unter die 12.579/77 Punkte, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 12.565/63, bei 12.550/48, bei 12.536/34, bei 12.521/19, bei 12.508/06 und dann bei 12.494/92 Punkten erreichen könnten. Kommt es bei 12.494/92 Punkten zu keinen Erholungen, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären bei 12.480/78, bei 12.465/63, bei 12.454/52 bzw. bei 12.441/39 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 30 / 2020: seitwärts / aufwärts





DAX Handel bei Admiral Markets: Die Fakten

▶️ Es kann nur einen geben! Admiral Markets ist DER DAX30 Spezialist!

▶️ Orderkosten: nur der Spread, keine Kommissionen. Keine Ordergebühren!

▶️ Typischer Spread zur Haupthandelszeit: nur 0,8 Punkte DAX30 & DJI30 1,5 Punkte

▶️ Keine Stop-Mindestabstände

▶️ Kein Mindestvolumen, Trading bereits ab 0,1 Kontrakten ,den CFD Minis

▶️ "Open End", kein auslaufender Kontrakt

▶️ Orderausführung gezählt in Millisekunden - ideal für DAX & Dow Scalping

▶️ Traden Sie nicht irgendwo! Traden Sie bei der Nummer 1 der Branche (Sieger bei Brokerwahl.de 2019 & 2020 Kategorie CFD).

▶️ JETZT starten! Long & Short Handel, BUY & SELL, auf steigende und fallende Kurse setzen





Der StereoTrader bei Admiral Markets: Scalping, Limit Pullback und mehr

▶️ Hier informieren

▶️ Hier bestellen für Demo oder Livekonto





Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

► Handeln Sie verantwortungsvoll ◄

Diese Publikation liefert Markteinschätzungen, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Basisinformationsblätter („KID") zu den Handelsinstrumenten finden Sie hier, den ausführlichen Hinweis zu Marktkommentaren hier und den ausführlichen Warnhinweis zu Handelsrisiken über folgenden Link: DISCLAIMER: https://admiralmarkets.de/risikohinweis

Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.