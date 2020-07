DAX30 Tages Updates

Unsere Tageseinschätzung zum Dax 17.07.2020 - Zeitpunkt des Updates 08:01 Uhr

Rückblick:

Der Dax ging gestern morgen bei 12.844 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Aufnahme des Xetra Hnadels ging es zunächst dynamisch an die 12.900 Punkte, allerdings wurde diese Bewegung gleich wieder abverkauft. Der Dax setzte gegen Mittag an die 12.800 Punkte zurück, erreichte diese Marke allerdings nicht ganz. Von hier aus zogen die Notierungen wieder etwas an, wobei es der Index nicht schaffte, sich über der 12.900 Punkte Marke zu etablieren. Im späteren Handel setzte der Index seine Seitwärtsbewegung weiter fort. Er ging bei 12.902 Punkten aus dem Tageshandel. Die Range von 119 Punkten war eine der kleinsten in diesem Jahr.

Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dax mit dem Überschreiten der 12.913/15 Punkte weiter an unsere nächste Anlaufmarke bei 12.923/25 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde ganz knapp verfehlt. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 12.823/21 Punkte knapp unter unser nächstes Anlaufziel bei 12.808/06 Punkten.

TH: 12.922 (Vortag: 13.000) TT: 12.803 (Vortag: 12.773) Range: 119 Punkte (Vortag: 227 Punkte) Xetra Schluss: 12.875 Punkte (Vortag: 12.931 Punkte)

Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 12.925 / 12.922 Tief: 12.765 / 12.803

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Der Dax hat sich über alle wesentlichen Durchschnittslinien schieben und etablieren können. Er ist gestern in einer engen Box seitwärts gelaufen, konnte den Bereich bei 12.923/25 Punkten aber nicht überschreiten. Übergeordnet hat der Index aber nach wie vor die Chance die 13.000 Punkte zu erreichen und auch zu überwinden. Allerdings lässt die Dynamik der letzten Wochen Zweifel aufkommen, ob die Bullen das wirklich können.

Rücksetzer könnten heute an die SMA20 (aktuell bei 12.815 Punkten) und dann an die SMA50 (aktuell bei 12.697 Punkten) gehen. Sollte der Dax aber wieder unter die SMA50 rutschten und sich dort etablieren würde sich das Chartbild wieder eintrüben.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

Ausblick für heute:

Der Dax ist heute morgen bei 12.905 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Dax 51 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen und 3 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

Kann sich der Dax über der 12.900 Punkte Marke halten, so könnte er versuchen unsere Anlaufziele bei 12.905/07, bei 12.913/15 und dann bei 12.923/25 Punkten zu erreichen. Kann er sich bis an die 12.913/25 Punkte schieben, so könnte es hier schwer werden weiter zu kommen. Eventuell ist die Aufwärtsbewegung hier auch erneut beendet. Wird das Level mit Dynamik und mit Momentum erreicht, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann die 12.939/41, dei 12.952/54, die 12.965/67, die 12.978/80, dei 12.992/94 und dann die 13.005/07 Punkte. Über der 13.005/07 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 13.025/27, die 13.039/41, die 13.047/49, die 13.063/65, die 13.074/76, die 13.082/94 und dann die 13.094/96 Punkte.

Rutscht der Dax unter die 12.900 Punkte, so könnte er dann unsere Anlaufziele bei 12.883/81, bei 12.871/69, bei 12.856/54, bei 12.840/38, bei 12.825/23 und dann bei 12.816/14 Punkte anlaufen. Kommt es bei 12.816/14 Punkten zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann die 12.804/02, die 12.792/90, die 12.779/77 und dann die 12.765/63 Punkte. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 12.755/53, bei 12.742/40, bei 12.728/26, bei 12.715/13, bei 12.705/03 bzw. bei 12.698/96 Punkten zu finden. Sollte der Dax es hier nicht schaffen sich zu erholen, so könnte er dann unsere Anlaufziele bei 12.683/81, bei 12.676/74, bei 12.669/67, bei 12.659/57 und dann bei 12.649/47 Punkten anlaufen. Geht es heute unter die 12.647/49 Punkte, so wären unsere nächsten Anlaufmarken die 12.636/34, die 12.624/22, die 12.609/07, die 12.595/93, die 12.582/80, die 12.567/65 und dann die 12.557/55 Punkte.

Die Widerstände: 12.958/67/86.....13.024/81....13.143/52.....13.334

Die Unterstützungen: 12.912.....12.886/54/15....12.766/02......12.671/20.....12.568/18

Wir rechnen heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

12.925 Punkte (13.027 Punkte) bis 12.814 Punkte (12.696 Punkte) ist die heute von uns erwartete Tagesrange.