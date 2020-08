August 01, 2020 11:15

Aktuelle Chartanalyse nach Markttechnik für den Dow Jones Aktienindex DJI30 – für aktive Trader und für die Handelswoche 31-2020

Recht passend zur Sommerzeit sind die Kursbewegungen im Dow Jones recht unsauber und oftmals von geringer Dynamik. Dies ist der Grund, dass in dieser Analyse nur die deutlichen Hochs und Tiefs Beachtung finden, was die Trendbestimmung vereinfacht.

Der Aufwärtstrend im „Dow" (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf) ist intakt und befindet sich in einer Korrekturphase, die punktgenau an der 26.000-er Marke aufsetzt und in eine erneute Trendbewegung übergehen könnte.

Anhand der gestrichelten Pfeillinien erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Sollten sich die Kurse über besagter Marke halten, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für erneute Anstiege in Richtung 27.180 oder darüber.

Rutschen die Preise, deutlich und per Schlusskurs, unter die 26.000, ist es von großer Wichtigkeit ob hier Gegensignale ausgebildet und/oder der Tiefbereich bei 24.870/24.560 unterschritten wird (siehe rotes Ausrufungszeichen). Kommt es zu einem solchen Szenario, wäre die immer noch bullische Grundausrichtung in Frage zu stellen.

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow Jones:

27.630 temporäres Hoch/ zukünftiger Pkt. 2 ?

27.180 temporäres Hoch/ zukünftiger Pkt. 2?

27.000 große chart-technische Marke

26.800 Pkt. 2 Aufwärtstrend

26.000 große chart-technische Marke /temporäres Tief

/temporäres Tief 24.870 temporäres Tief

24.560 temporäres Tief

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig.

Montag, den 03.08.2020

-16.00 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe USA

Mittwoch, den 05.08.2020

-14.15 Uhr ADP Beschäftigungsänderung USA

-16.00 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex USA

-16.30 Uhr Rohöllagerbestand USA

-20.00 Uhr FOMC-Sitzungsprotokoll USA !!!

Donnerstag, den 06.08.2020

-14.30 Uhr Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA

Freitag, den 07.08.2020

-14.30 Uhr Non Farm Payrolls USA!!!

-14.30 Uhr Arbeitslosenquote USA





Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

► Handeln Sie verantwortungsvoll ◄

Diese Publikation liefert Markteinschätzungen, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.