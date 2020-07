Dow Jones Tages Updates

Unsere Tageseinschätzung zum Dow Jones für heute 17.07.2020 - Zeitpunkt des Updates 8:15 Uhr

Rückblick:

Der Dow Jones notierte gestern morgen bei 26.760 Punkten. Der Index bewegte sich am Vormittag zunächst sukzessive abwärts. Im Bereich der 26.620 Punkte gelang die Stabilisierung und im Nachgang die Erholung, die am Nachmittag bis an die 26.880 Punkte ging. Von hier aus setzten dann wieder Abgaben ein, die den Dow am späten Abend bis an die 26.587 Punkte brachte. Der Index konnte sich im Rahmen des Frühhandels leicht erholen.

Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der bei 26.869/71 Punkte weiter bis an unser nächstes Anlaufziel bei 26.888/90 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 26.598/96 Punkte nicht an unsere nächste Anlaufmarke die 26.578/76 Punkten.

TH: 26.880 Punkte (Vortag: 27.180 Punkte) TT: 26.587 Punkte (Vortag: 26.688 Punkte) Range: 293 Punkte (Vortag 492 Punkte)

Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 26.890 / 26.880 Tief: 26.520 / 26.587

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Der Dow Jones hat sich vorgestern dynamisch über alle wesentlichen Durchschnittslinien etablieren können. Er notiert nach wie vor über der SMA20 (aktuell bei 26.655 Punkten) Solange er sich über dieser Linie halten kann hat er die Option weiter nach Norden zu laufen. Er könnte im Zuge dessen zunächst an die 27.000 Punkte und dann weiter bis übergordnet an die 28.885 Punkte laufen und dort das noch offene GAP zu schießen. Dies könnte sich in den kommenden Handelswochen einstellen.

Voraussetzung für dieses Szenario ist, dass der Dow Jones sich über der SMA20 halten kann. Rutscht er unter diese Durchschnittslinie zurück, so könnte es weiter an die SMA50 (aktuell bei 26.263 Punkten) und dann an die SMA200 (aktuell bei 26.112 Punkten) gehen. Da SMA50 und die SMA200 eng zusammenliegen ist der Dow hier vergleichsweise gut unterstützt.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

+++++Anzeige+++++

Unser Ausblick für den heutigen Handelstag:

Der Dow Jones notiert aktuell im Bereich der 26.720 Punkte. Damit notiert er gut 40 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Sollten sich die Bullen durchsetzen können, so könnten sie versuchen zunächst unsere Anlaufziele bei 26.735/37, bei 26.748/50, bei 26.778/80, bei 26.795/97, bei 26.815/17, bei 26.835/37, bei 26.849/51, bei 26.869/71 und dann bei 26.888/90 Punkten zu erreichen. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären die 26.905/07, die 26.923/25, die 26.941/43, die 26.952/54, die 26.970/72, die 26.985/87, die 27.000/02, die 27.015/17 und dann die 27.029/31 Punkte. Geht es heute über die 27.029/31 Punkte Marke, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 27.043/45, bei 27.059/61, bei 27.080/82, bei 27.095/97, bei 27.110/12, bei 27.120/22, bei 27.140/42, bei 27.153/55, bei 27.170/72 und dann bei 27.189/91 Punkten zu finden. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte es weiter zu unseren nächsten Anlaufzielen bei 27.202/04, bei 27.219/21, bei 27.238/40, bei 27.249/51, bei 27.272/74, bei 27.290/92, bei 27.303/05, bei 27.317/19, bei 27.331/33, bei 27.349/51 und dann bei 27.367/69 Punkten gehen.

Setzen sich die Bären durch und geht es unter die 26.720 Punkte, so könnte der Dow Jones dann unsere Anlaufziele bei 26.707/05, bei 26.690/88, bei 26.675/73, bei 26.660/58, bei 26.635/33, bei 26.620/18 und dann bei 26.598/96 Punkten zu finden. Unter der 26.598/96 Punkte Marke wären die unsere nächsten Anlaufziele die 26.578/76, die 26.559/57, die 26.536/34 und dann die 26.522/20 Punkte. Kann sich der Dow Jones hier nicht erholen, so könten weitere Abgaben unsere Anlaufziele bei 26.505/03, bei 26.494/92, bei 26.474/72, bei 26.461/59 und dann bei 26.448/46 Punkten erreichen. Geht es unter die 26.448/46 Punkte wären unsere nächsten Anlaufziele bei 26.428/26, bei 26.411/09, bei 26.394/92, bei 26.378/76, bei 26.363/61, bei 26.348/46, bei 26.332/30, bei 26.317/15 und dann bei 26.305/03 Punkten zu finden. Sollte es heute unter die 26.305/07 Punkte gehen, so könnte es direkt weiter an unsere nächsten Anlaufziele bei 26.293/91, bei 26.280/78, bei 26.268/66, bei 26.252/50, bei 26.239/37, bei 26.225/23, bei 26.215/13, bei 26.205/03 und dann bei 26.195/93 Punkten gehen.

Aktuelle Widerstände: 26.673....26.846....26.900/73.....27.190......27.353....27.434.....27.633/74

Aktuelle Unterstützungen: 26.6673/23....26.408.....26.111......25.780.....25.684......25.476/49

Wir rechnen heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt.

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

26.888 (27.029) bis 26.596 (26.409) Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.