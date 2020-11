November 10, 2020 09:14

Die weltweiten Aktienmärkte und Risikoanlagen stiegen in die Höhe nachdem bekannt wurde, dass der erste effektive Covid-19 Impfstoff 90% der Testpersonen vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen kann. Pfizer und BioNTech, die Entwickler des Impfstoffs teilten mit, dass der Impfstoff an 43.500 Personen in sechs Ländern, ohne dass Sicherheitsbedenken vorgebracht wurden, getestet werden konnte.



Die beiden Unternehmen gaben bekannt, dass 1,3 Milliarden Dosen zum Ende von 2021 und 2020 über 50 Millionen Dosen produziert werden könnten. Die Studie zeigte, dass zwei Dosen im Abstand von drei Wochen genommen werden müssen. Obwohl die Daten noch nicht die endgültige Analyse darstellen, sahen die Investoren dies als positives Zeichen.

Aktienmärkte weltweit legten kräftig zu, wobei die meisten Gewinne auf europäische Indizes wie den deutschen DAX 30 und den französischen CAC 40 entfielen. Die europäischen Länder wurden besonders hart von der zweiten Welle des Coronavirus getroffen, sodass ein Impfstoff hier mehr als Willkommen sein würde. Nach den Neuigkeiten schloss der DAX den Tag mit einem Kursplus von 5% und der CAC 40 mit einem Kursgewinn von mehr als 7%.

Auch die US-Aktienindizes legten kräftig zu. Die Pfizer Aktie verzeichnete zwischenzeitlich einen Kursgewinn von mehr als 10%. Sichere Anlageklassen wie Gold, Silber, der japanische Yen und der Schweizer Franken fielen in der volatilen Handelszeit.

Wie Sie den DAX 30 bei Admiral Markets traden können

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, WebTrader, DAX30, Monats-Chart - Datenspanne: 01. November 2005 bis 09. November 2020 - Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



