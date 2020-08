August 14, 2020 09:06

Die Märkte werden sich zweifellos an den bevorstehenden US-Stimuli Maßnahmen, der Inflationsrate und den Einzelhandelsverkaufszahlen in dieser Woche orientieren. Obwohl der US-Dollar in den vergangenen Monaten häufig die schwächere Währung war, werden Trader auf eine Veränderung des Trends setzen, die eintreten könnte, wenn die Werte auf die positiven US-Beschäftigungszahlen der letzten Woche aufbauen.

Das erste wichtige Datum ist Mittwoch, der 12. August, an dem die neuseeländische Zentralbank (Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)) ihr Statement zur Währungspolitik abgeben und eine Pressekonferenz abhalten wird. Obwohl das Land im Vergleich zu anderen Ländern die Pandemie besser überstanden hat, sind die Landesgrenzen weiterhin geschlossen, was vor allem die Tourismusbranche besonders schwer trifft. Interessanterweise traden viele neuseeländische Dollar Währungspaare auf einer historischen Langzeit-Widerstandslinie. Selbstverständlich werden wir uns diesen Sachverhalt im unteren Abschnitt des Artikels noch einmal genauer anschauen.

Der Mittwoch verspricht zudem auch ein spannender Tag für das britische Pfund zu werden, da das Vereinigte Königreich die neuen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) vorstellen wird. Die Bank of England ist außerdem optimistischer gestimmt, als viele zunächst erwartet haben. Dennoch werden viele Trader ihr Augenmerk vor allem darauf richten, ob die britische Wirtschaft einen Anstieg verzeichnen konnte. Jegliche Zeichen der Schwäche könnten die Gespräche auf negative Leitzinssätze zurück in den Fokus rücken.

Die globalen Indizes unterschieden sich in der letzten Woche teilweise stark in ihrer Performance, was typisch für die Gewinnzahlen-Saison ist. Während die US-Märkte ihren Aufwärtstrend fortsetzen konnten, kämpften die europäischen Märkte damit, diesem Trend ebenfalls zu folgen. Die Ursache lässt sich unter anderem auf den starken Euro und das starke britische Pfund zurückführen.

Obwohl sich die Gewinnzahlen-Saison langsam dem Ende neigt, stehen noch einige Veröffentlichungen von Großunternehmen für diese Woche aus. Hierzu zählen beispielsweise Zalando, Cisco Systems, Lyft, Abn Amro, E.ON und noch viele mehr.

Quelle: Forex-Kalenderausschnitt aus dem MetaTrader 5, bereitgestellt von Admiral Markets



Zentrale Wirtschaftszahlen und Märkte, die Sie im Blick behalten sollten

US-Verkaufszahlen

Das United States Census Bureau wird die neuesten Einzelhandelsverkaufszahlen am Freitag, den 14. August um 14:30 Uhr MEZ veröffentlichen. Die Daten sind insofern relevant, da sie die Stimmung bei den Konsumenten und die wirtschaftliche Stimmung innerhalb eines Landes widerspiegeln. Weil einige Bundesstaaten jedoch immer noch mit einem Lockdown zu kämpfen haben, erwarten die Trader keinen großen Anstieg.

Dennoch könnten positive Verkaufszahlen erneut die Bullen im US-Dollar antreiben, vor allem nach dem leichten Rückgang bei den US-Beschäftigungszahlen. Auch wenn die USA am Mittwoch die aktuelle Inflationsrate veröffentlichen wird, wird die Fed noch nicht daran interessiert sein, die Inflation zu verringern. Der Grund ist, dass die Wirtschaft aus Sicht des Industrie-, Dienstleistungs- und Konsumsektors zunächst wieder in Schwung kommen sollte.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, #USD, Wochenchart - Datenspanne: 14. Juli 2013 bis 10. August 2020. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



Wie im Chart zu erkennen ist, gelingt es dem US-Dollar Index weiterhin über dem zentralen Unterstützungslevel von 92,50 US-Dollar zu traden. Wenn die US-Wirtschaftsdaten dieses Niveau unterstützen, könnten auch die letzten Verkäufer aussteigen und somit den Weg für die Käufer ebnen, die dann ihre Positionen ausbauen und dementsprechend auch eine Aufwärtsbewegung initiieren könnten. Bei einem Bruch unter das Support-Level könnte der Index jedoch auch einem Rückfall auf 88,50 US-Dollar entgegensehen.

Die Währungspolitik der neuseeländischen Zentralbank (RBNZ)

Die RBNZ wird ihren Bericht zur Währungspolitik und den Leitzinssätzen am 12. August um 16:00 Uhr MEZ vorstellen. Im Anschluss daran wird um 17 Uhr eine Pressekonferenz abgehalten. Trader erwarten mit Spannung die Bekanntgabe, ob eine Korrektur der negativen Leitzinssätze durchgeführt wird.

Obwohl Neuseeland den Covid-19 Ausbruch im Vergleich zu anderen Ländern besser überstanden hat, könnte die RBNZ die aktuelle Währungspolitik beibehalten, auch aufgrund der Tatsache, dass die Landesgrenzen weiterhin geschlossen sind. Eine mögliche Folge könnten wachsende Zahlen bei der Langzeitarbeitslosigkeit sein. Dennoch ist es interessant zu sehen, dass viele NZD Währungspaare auf einem historischen Resistenzlevel traden, wie man in dem folgenden Chart am Beispiel NZD/USD erkennen kann.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, #NZDUSD, Wochenchart - Datenspanne: 28. Juli 2013 bis 09. August 2020 - Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



Die aktuelle Rally des Währungspaars im Vergleich zum März-Tief hat sich, wie im Chart erkennbar, bei einem historisch-signifikanten Resistenzlevel verfestigt. Ein eindeutiger Durchbruch dieses Levels würde die Stärke der Käufer im Markt demonstrieren. Dennoch könnte auch ein Rückstoß besonders spannend sein, vor allem bei negativen Nachrichten für den neuseeländischen Dollar und starken Werten bei den US-Zahlen.

Update zu bevorstehenden Unternehmenszahlen und zu Aktienindizes

Globale Aktienindizes entwickelten sich letzte Woche in verschiedene Richtungen, sodass beispielsweise die US-Indizes die europäischen und asiatischen Indizes in der Performance stark überholten. Obwohl der US-Kongress noch eine Entscheidung bezüglich weiterer wirtschaftlicher Stimuli treffen muss, sind die Erwartungen hoch, dass es zu einer Übereinstimmung kommt.

Obwohl der Nasdaq 100 aktuell der einzige Index ist, der auf einem Rekordhoch tradet, ist der S&P 500 nur noch wenige Prozentpunkte von seinem Allzeithoch entfernt. Positive Gewinnzahlen in dieser Woche könnten daher dazu beitragen, dass weitere Trader und Investoren in den US-Markt einsteigen.

Obwohl sich die Gewinnzahlen-Saison langsam dem Ende neigt, stehen diese Woche noch die Veröffentlichungen von einigen Schwergewichten aus. Zu diesen Unternehmen zählen unter anderem:

Montag, 10. August: Marriott International

Dienstag, 11. August: Zalando und Occidental Petroleum

Mittwoch, 12. August: Cisco Systems, Lyft, E.ON, ABN Amro

Donnerstag, 13. August: Thyssenkrupp, Aegon, Deutsche Telekom

Der langfristige Wochenchart des S&P 500 zeigt, dass der Index nur noch wenige Punkte von seinem Allzeithoch von 3.396 Punkten entfernt ist. Alle Augen werden daher auf die Entscheidung des Kongress für weitere Stimuli-Maßnahmen gerichtet sein, die den Weg für einen Durchbruch frei machen könnten. Da die europäischen Indizes jedoch weiterhin hinterherhinken und sich der Nasdaq 100 innerhalb einer festen Spanne bewegt, besteht die Möglichkeit, dass die fehlende Liquidität das Momentum abbremsen könnte, wie wir es bereits in den vergangenen Wochen häufig gesehen haben.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, #SP500, Monatschart - Datenspanne: 28. Juli 2013 bis 10. August 2020 - Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



