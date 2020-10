Aussicht auf Lockerung durch die RBA lässt den AUD einbrechen

Oktober 20, 2020 16:00





Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat während ihrer Novembersitzung den Weg für weitere Maßnahmen geebnet, nachdem der stellvertretende Präsident der RBA, Christopher Kent, erklärte, dass noch für einige Zeit Bedarf an einer unterstützenden Politik bestehe. In ihrem jüngsten Bericht zum Protokoll des Monetary Policy Meeting hob die Bank hervor, dass die Stärke des australischen Dollars und die Belastung der Wirtschaft durch den Lockdown in Victoria für weitere Lockerungsmaßnahmen sprechen.

Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass diese Lockerung über eine Zinssenkung von 0,25 Prozent auf 0,1 Prozent sowie über eine Verpflichtung zu groß angelegten Anleihekäufen im Rahmen zusätzlicher quantitativer Lockerungsmaßnahmen erfolgen wird. In einer Rede letzte Woche signalisierte der Präsident der RBA, Philip Lowe, dass die Zinssätze mindestens drei Jahre lang niedrig bleiben werden.

Wussten Sie, dass Sie mit Differenzkontrakten (CFDs) über die Richtung des australischen Dollars gegenüber anderen Währungen spekulieren können? Auf diese Weise können Sie potenziell sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren. Starten Sie noch heute mit einem kostenlosen Demokonto!

Der Australische Dollar verlor in Antwort auf die News erheblich an Wert und war gegenüber allen anderen wichtigen G7-Währungen, mit Ausnahme des Neuseeland-Dollar, rückläufig. Der AUDUSD-Wechselkurs stieg von seinem Tief im März bis zu seinem Hoch im September um fast 35%. Von seinem September-Hoch liegt er nun rund 5% niedriger, da sich Trader auf eine Zinssenkung vorbereiten.

Den AUDUSD mit Admiral Markets traden

Wenn Sie sich hinsichtlich der aktuellen Situation des AUDUSD bullisch oder bärisch fühlen, können Sie auf die Entwicklung des Kurses mit CFDs spekulieren. Um loszulegen, folgen Sie einfach diesen fünf einfachen Schritten:

Loggen Sie sich in ein bestehendes Admiral Markets Handelskonto ein, oder eröffnen Sie ein neues Live- oder Demokonto in nur wenigen Minuten. Klicken Sie auf "Trading" in Ihrem bevorzugten Konto, um direkt zur Admiral Markets WebTrader Handelsplattform weitergeleitet zu werden. Tippen Sie AUDUSD oder ein anderes relevantes Instrument, in die Marktübersicht ein, und ziehen Sie das Instrument via Drag & Drop in das aktuelle Chart. Nutzen Sie das One-Click-Trading oder rechtsklicken Sie in das Chart und wählen Sie Trading -> Neue Order aus dem Kontextmenü aus. Wählen Sie Ihren Einstiegskurs, Stop Loss, Take Profit und das Handelsvolumen aus, und bestätigen Sie dann den Trade.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Web, AUDUSD, Monatschart - Zeitrahmen: 1. Oktober 2006 bis 20. Oktober 2020, erstellt am 20. Oktober 2020 um 6:53 Uhr BST. Bitte beachten Sie: Vergangene Kursverläufe sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Performance oder zukünftige Ergebnisse.

Wussten Sie, dass Sie kostenlos ein Demokonto eröffnen können, in dem Sie Ihre Trading-Ideen und -Strategien in Bezug auf die Kursentwicklung für eine Vielzahl an Märkten üben können? Eröffnen Sie noch heute ein Demokonto, um einen kostenlosen Zugang zu Premium Analytics Tools und vielem mehr zu erhalten!

Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admiral Markets veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen: