Der stellvertretende Gouverneur der Bank of England, Dave Ramsden, teilte britischen Abgeordneten mit, dass die Bank bereit sei, die Geschwindigkeit und das Volumen für das Anleihen-Kaufprogramm zu erhöhen, sofern dies notwendig sei. Bereits einige Wochen zuvor erklärte der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, dass die Bank alle Maßnahmen in Betracht ziehen werde, um die britische Wirtschaft zu unterstützen. Somit sind auch negative Zinsraten eine realistische Option.



Mitarbeiter der Bank sind besonders über die dreifache Bedrohung besorgt, der die britische Wirtschaft in diesem Jahr ausgesetzt ist:

Die Gefahr einer erneuten Ausbreitung von Covid-19

Eine potentielle Massenarbeitslosigkeit mit dem Ende des Beurlaubungsprogramms

Die Unsicherheit in Bezug auf den Ausgang der Brexit-Verhandlungen

In einer Stellungnahme vor den Abgeordneten gab die Bank zu, dass die Unsicherheit bei den Vorhersagen die größte seit langem sei. Bis November sind keine weiteren Vorhersagen zu erwarten. Großbritannien erlebte im Vergleich zu anderen Industrieländern den schlimmsten Wirtschaftseinbruch in diesem Jahr. Dennoch ist das britische Pfund seit dem März-Tief stark im Wert gestiegen.

In den letzten Wochen erreichte das britische Pfund gegen den US-Dollar ein neues Hoch für 2020, bevor es wieder sank, was sich auf die zunehmende Stärke des US-Dollars zurückführen lässt und den Weg für zukünftige Gegenentwicklungen in den nächsten Monaten ebnet.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, WebTrader, GBPUSD, Wochen-Chart - Datenspanne: 23.März 2014 bis 03.September 2020. Abgerufen am 03.September 2020 um 7:04 Uhr BST. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



