Das erste FED-Treffen seit Jackson Hole - Bullische Aussichten für Aktien?

Am Mittwoch, den 16. März, werden alle Augen wieder auf die FED gerichtet sein. Es wird interessant sein zu sehen, ob die US-Zentralbank die Kommentare des FED-Vorsitzenden Powell bei seiner Rede in Jackson Hole aufgreifen wird. In dieser Rede sprach er davon, dass die FED bereit sei, die Inflation für eine gewisse Zeit über den FED-Zielsatz von 2% hinausgehen zu lassen.

Neben der Frage, wie die FED mit der Inflation umgeht, wird es auch interessant zu sehen, wie die US-Aktien auf diese Rhetorik reagieren werden und ob die aktuelle Schwäche, insbesondere bei US-Technologieaktien, anhält.

Nach der schnellsten 10%-Korrektur im Nasdaq100 aller Zeiten stellen sich wohl Viele die Frage:

Ist die FED gezwungen, mit einer lockeren Geldpolitik zu reagieren?

Nachdem der Nasdaq100 seine bisher schnellste 10%-Korrektur erlebte, erholte er sich nicht wesentlich. Vielmehr machte er am vergangenen Mittwoch den ersten Versuch rückgängig, bei dem er am Tag danach seinen stärksten Tag seit April 2020 erlebte. Viele Marktteilnehmer beginnen sich zu fragen, ob die FED einen Anstieg der Volatilität zulassen und damit den Rahmen für einen tieferen Rückgang unter 11.000 Punkte schaffen wird.

Im Allgemeinen erwarten wir, dass die FED ihren jüngsten geldpolitischen Kurs verstärkt, aber alles in allem mit einem Touch einer "lockeren Geldpolitik".

Wenn wir bis in die 1980er Jahre zurückblicken, können wir feststellen, dass dies tatsächlich ein recht wahrscheinliches Ergebnis ist und gewinnbringend gehandelt werden könnte:

Insbesondere dann, wenn die US-Zinskurve flach und die Volatilität der US-Aktien (gemessen über den VIX) relativ hoch war (was derzeit der Fall ist), wurden die 24 Stunden vor der Ankündigung des FOMC historisch sehr profitabel getradet

Im Durchschnitt wurden fast 80% aller Gewinne im S&P500 in den acht Tagen vor der Zinsentscheidung erzielt

Einfach ausgedrückt: Wenn Trader den S&P500 nur 24 Stunden vor der FOMC-Ankündigung kaufen würden, könnten sie rund 80% des Einkommens eines Buy-and-Hold-Anlegers verdienen, aber mit einem viel geringeren Risiko, da sie nur 8 Tage im Jahr investiert sind

Einer der Gründe, warum eine so einfache Strategie so gut funktioniert, liegt wahrscheinlich darin, dass professionelle Anleger in der Regel eine Risikoübergewichtung in ihrem Portfolio haben (was im Moment wahrscheinlich besonders zutrifft).

Vor einer FED-Satzentscheidung neigen professionelle Anleger also dazu, ihr Engagement abzusichern und die Liquidität nimmt ab, insbesondere am Tag vor der FED-Veranstaltung selbst. Dies führt zu einer höheren Drift bei Aktien, die durch kleine Käufe, insbesondere von kleineren Investoren, angetrieben werden.

Den SP500 CFD in der aktuellen Situation traden

Ein Trader könnte in dieser Situation nach den folgenden 3 Schritten handeln:

Er eröffnet eine Long-Position im SP500 CFD am Dienstag, den 15. September um 20:55 Uhr zum zu diesem Zeitpunkt aktuellen Marktkurs. Ein großer Nachteil dieser Strategie ist, dass sie normalerweise ohne einen Stop-Loss gefahren wird. Da unser hypothetischer professioneller Trader ohne ein klar definiertes Maximalrisiko nicht arbeiten will, muss er einen Worst-Case Stop basierend auf Volatilität anwenden.

Daher betrachtet er das Tageschart im SP500 CFD, den Indikator ATR(14) und die durchschnittliche tägliche Handelsspanne der vergangenen 10 Handelstage.

Der ATR(14) liest ~72 Punkte während die durchschnittliche Handelsspanne der vergangenen 10 Tage bei 87 Punkten liegt.

Demnach befindet sich das erwarte Schlimmstfall-Szenario wahrscheinlich im Rahmen zwischen 70 und 90 Punkten vom Einstiegspunkt. Hier wird der Stop gesetzt.

Er beendet die Long-Position im SP500 CFD am Mittwoch, den 16. September 2020 um 20:50 Uhr, wenn sie nicht vorher bereits ausgestoppt wurde.

Quelle: Admiral Markets MT5 mit MT5SE Add-on, [SP500] CFD, Tageschart - Zeitrahmen: 03. Mai 2019 bis 14. September 2020, erstellt am 14 September 2020 um 10 Uhr GMT. (between 03 May 2019 to 14 September 2020). Accessed: 14 September 2020 at 10:00 AM GMT - Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

In 2015 ist der Kurs des SP500 CFD um 0,73% gefallen, in 2016 um 9,54% gestiegen, in 2017 um weitere 19,42% gestiegen, in 2018 wieder um 6,24% gefallen, und zuletzt in 2019 um 28,88% angestiegen. In den vergangenen 5 Jahren ist der Kurs also in Summe um 56.9% gestiegen.

