August 27, 2020 13:21

Nach den aktuellen Entwicklungen und der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei Wirecard, musste die Deutsche Börse einige Regelungen in Bezug auf das Entfernen insolventer Firmen aus dem DAX ändern.

Seit dem 21. August können insolvente Firmen nun mit einer Frist von 2 Handelstagen aus dem Dax geworfen werden. Diese Regelung würde auch auf Wirecard zutreffen, nachdem das Unternehmen im Juni Insolvenz anmelden musste und mitgeteilt hat, dass 1,9 Milliarden Euro aus der Bilanz fehlten.

Keine Umsätze seit 2011 - ist Delivery Hero ein würdiger Nachfolger?

Obwohl die Deutsche Börse erst ab dem 21.08.2020 mitteilen wird, wer Wirecard ersetzen wird, mehren sich in den letzten Tagen die Anzeichen, dass der in Berlin ansässige Essenslieferant Delivery Hero (#DHER) die größten Chancen als Nachfolger von Wirecard hat.

In diesem Zusammenhang ist besonders interessant, dass Delivery Hero keine Geschäfte mehr in Deutschland betreibt, nachdem es an den niederländischen Konkurrenten Just Eat Takeaway ("Lieferando") im Jahr 2019 für 1 Milliarde Euro verkauft wurde.

Das Unternehmen hat das Geld vor allem in den Mittleren Osten und Nordafrika investiert, da beinahe die Hälfte der Gewinne in 2019 (1,9 Milliarden Euro) in diesen Regionen erwirtschaftet wurden.

Auch wenn noch offen ist, ob sich diese Investition in Zukunft auszahlen wird, ist es allgemein bekannt, dass Delivery Hero keine Umsätze seit der Gründung in 2011 erwirtschaften konnte und dennoch einen Marktwert von 20 Milliarden Euro hat.

Wenn man sich die Geschichte von Delivery Hero näher anschaut, ähnelt diese in vielerlei Hinsicht der von Wirecard, vor allem nachdem der Aktienkurs noch einmal stark angestiegen ist. Das Wachstum lässt sich auf die Bekanntgabe zurückführen, dass Delivery Hero Einnahmen in Höhe von 2,6 und 2,8 Milliarden Euro in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erwartet. Tatsächlich ist der Ausblick zweimal so hoch im Vergleich zu 2019. Seit dem März-Tief bei 50 Euro hat sich der Aktienwert beinahe verdoppelt, sodass die Aktie aktuell zu 100 Euro gehandelt wird. Mit den steigenden Erwartungen der Marktteilnehmer auf eine Aufnahme in den DAX, könnte der Trend fortgeführt werden.

Dennoch bleiben wir vorsichtig: Wenn die weltweiten Aktienmärkte, aufgrund der zunehmenden Spekulationen über einen zweiten Lockdown oder sogar der tatsächlichen Umsetzung, von einer erneuten Risikowelle getroffen werden, könnten einige Aktien stärker geschwächt werden als der Gesamtmarkt.

Wie Sie Delivery Hero jetzt traden können

Technisch gesehen bleibt die Aktie bullisch und hat sogar noch ein weiteres Wachstumspotential, solange #DHER über 89,00 Euro und dem SMA(200) tradet.

Aber ein signifikanter Kursfall unter 100 Euro und ein Bruch unter 89,00 Euro würden ein klares Warnsignal für die Bullen senden. Es könnten Anzeichen dafür sein, dass die Bären die Kontrolle übernehmen und eine Korrekturbewegung mit einem Kursziel bei 80 Euro anstreben.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, #DHER-Chart, Zeitrahmen: 25. März 2019 bis 19. August 2020. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



Im Jahr 2017 stieg der Aktienwert von Delivery Hero um 16,8%. 2018 fiel der Wert um 1,5% und in 2019 stieg der Wert erneut und zwar um 117, 1%. Nach zweieinhalb Jahren konnte Delivery Hero also ein Kurswachstum von 149,7% verzeichnen.

Entdecken Sie die Multi-Asset-Plattform Nr. 1

Admiral Markets bietet Tradern die Möglichkeit, mit einer benutzerdefinierten, aktualisierten Version des MetaTrader 5 zu arbeiten, sodass Sie den Handel auf einem wesentlich höheren Niveau erleben können. Nutzen Sie Vorteile wie z.B. das Hinzufügen der Market Heat Map, mit der Sie verschiedene Währungspaare vergleichen können, um zu sehen, welche davon lukrative Investitionen sein könnten. Greifen Sie auf Echtzeit-Handelsdaten zu und vieles mehr! Für den kostenlosen Download klicken Sie einfach auf das unten angezeigte Banner.

Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admiral Markets veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen: