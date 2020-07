EU findet Zustimmung in massivem Stimulus-Deal!

Juli 23, 2020 16:00





Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben nach einem Verhandlungsmarathon endlich eine Einigung über einen massiven Fonds zur Förderung der Coronavirus-Erholung erzielt. Bei den Gesprächen, die sich über vier Tage erstreckten, kam es zu einer Spaltung zwischen den sparsamen Mitgliedsstaaten, die die Kosten des Konjunkturprogramms ausgleichen wollten, und jenen Mitgliedsstaaten, die am härtesten von dem Virus betroffen sind.

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, twitterte "Deal" am Dienstag um 03:15 GMT, kurz nachdem die Staats- und Regierungschefs der 27 Nationen eine Einigung erzielt hatten, die die bisher größte gemeinsame Kreditaufnahme in der Geschichte der Europäischen Union markiert.

Die Kurse europäischer Indizes stiegen bei der Eröffnung der Märkte am nächsten Tag in Reaktion darauf an, wobei der DAX30 am stärksten zulegte.

Die Vereinbarung umfasst 390 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen für die Mitgliedstaaten, die am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, wobei Italien und Spanien die Hauptbegünstigten sein werden. Weitere 360 Milliarden Euro werden in Form von zinsgünstigen Darlehen an alle Mitglieder des Blocks zur Verfügung gestellt.

Das Abkommen - das Anlass zum längsten Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in den letzten 20 Jahren wurde - muss noch von den Mitgliedsstaaten technisch ausgehandelt und auch vom Europäischen Parlament ratifiziert werden, bevor die Europäische Kommission die 750 Milliarden Euro auf internationalen Märkten leihen kann, um sie an die Mitgliedsstaaten zu verteilen.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Web, DAX30, Stundenchart - Zeitrahmen: 8. Juli 2020 bis 21. Juli 2020. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung der vergangenen 5 Jahre: 2019 = +24,05%, 2018 = -17,74%, 2017 = +12,38%, 2016 = +6,94%, 2015 = +9,34%, 2014 = +1,96%.

