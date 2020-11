November 10, 2020 14:30





Quelle: Forex Kalender am 09. November 2020

Mit sich verdichtenden Anzeichen dafür, dass Joe Biden die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen hat (wir erwägen die Tatsache, dass Klagedrohungen der Trump-Administration die endgültige Entscheidung hier verzögern könnten), sahen die Aktien und damit auch der deutsche DAX30 bis zum letzten Wochenschluss eine überraschende Stärke.

Unserer Meinung nach ist der starke zinsbullische Rückschlag auf über 12.000 Punkte höchstwahrscheinlich eine Kombination aus:

Abnehmenden Ängsten, die durch die Ungewissheit darüber, wer letztendlich das Präsidentschaftsrennen gewinnen wird, und

Fondsmanagern, die zurück auf den Markt strömen und in Erwartung eines massiven Finanzpakets der neuen US-Regierung zur Stabilisierung der einbrechenden US-Wirtschaft in großem Umfang Aktien kaufen

Technisch gesehen passt der Verlauf im DAX30 Kurs perfekt zu unserer Aufnahme vom letzten Montag, in der wir geschrieben haben:

[…] Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass die US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag/Mittwoch wahrscheinlich "die Karten neu mischen" werden, und wenn, aus welchem Grund auch immer, der DAX30 11.650/700 Punkte zurückerobert, könnte ein tiefer Rücklauf über 12.000 Punkte das Ergebnis sein, was technisch gesehen zu einem erneuten Test des Halsausschnitts der Kopf-/Schulter-Formation auf Tagesbasis führen könnte. […]

Diese Bewegung ist jetzt beim Blick auf das DAX30-Tages-Chart deutlich zu erkennen. Es bleibt abzuwarten, ob wir hier einen Aufschwung sehen werden bzw. wie stark der Aufschwung sein wird.

Ein Rückfall unter 12.270/300 Punkte würde den deutschen Leitindex anfällig für einen weiteren Rückgang auf 12.000 Punkte machen, der in den kommenden Tagen wahrscheinlich noch niedriger ausfallen wird. Ein erstes Ziel lässt sich bei den US-Präsidentschaftswahltiefs um 11.770/800 Punkte herum finden.

Wenn die Bullen dagegen die Kontrolle behalten und den DAX30 über 12.600 Punkte schieben, wird ein weiterer Run auf 12.700 Punkte oder möglicherweise sogar über 13.000 Punkte eine Option:

Quelle: Admiral Markets MT5 mit MT5SE Add-on, DAX30 CFD Stundenchart vom 19. Oktober 2020 bis zum 06. November 2020, erstellt am 06. November 2020 um 22:00 Uhr GMT

Quelle: Admiral Markets MT5 mit MT5SE Add-on, DAX30 CFD Tageschart vom 17. Juni 2019 bis zum 06. November 2020, erstellt am 06. November 2020 um 22:00 Uhr GMT. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

In 2015 ist der Kurs des DAX30 CFD um 9,56% gestiegen, in 2016 um weitere 6,87%, in 2017 erneut um 12,51%, in 2018 fiel der Wert um 18,26%, bevor er in 2019 wieder um 26,44% stieg. Insgesamt ist das ein Anstieg um 34,2% in den vergangenen 5 Jahren.

Informieren Sie sich über die wettbewerbsfähigsten Bedingungen von Admiral Markets für den DAX30 CFD und beginnen Sie Ihr DAX Trading mit einem Spread von nur 0,8 Punkten zur Haupthandelszeit.

Entdecken Sie die Multi-Asset-Plattform Nr. 1

Admiral Markets bietet Tradern die Möglichkeit, mit einer benutzerdefinierten, aktualisierten Version des MetaTrader 5 zu arbeiten, sodass Sie den Handel auf einem wesentlich höheren Niveau erleben können. Nutzen Sie Vorteile wie z.B. das Hinzufügen der Market Heat Map, mit der Sie verschiedene Währungspaare vergleichen können, um zu sehen, welche davon lukrative Investitionen sein könnten. Greifen Sie auf Echtzeit-Handelsdaten zu und vieles mehr!

Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admiral Markets veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Der Inhalt wird nur zu Informationszwecken veröffentlicht und ist in keiner Weise als Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Sie wurde nicht in Übereinstimmung mit gesetzlichen Bestimmungen erstellt, die die Unabhängigkeit der Anlageforschung fördern sollen, und unterliegt keinem Verbot, vor der Verbreitung von Anlageforschung zu handeln. Jegliche Investmententscheidungen werden vom Kunden selbst getroffen und Admiral Markets übernimmt keine Verantwortung für etwaige Verluste, die aus einer solchen Entscheidung entstehen, unabhängig davon, ob diese auf dem Inhalt der Analyse beruht oder nicht. Jede dieser Analysen wird von einem unabhängigen Analysten (Jens Klatt, professioneller Trader, von hier an als 'Autor' bezeichnet) auf Grundlage persönlicher Einschätzungen erstellt. Um zu versichern dass die Interessen des Klienten geschützt sind, und die Objektivität der Analyse zu gewährleisten hat Admiral Markets relevante interne Prozesse für die Vorbeugung und Handhabung von Interessenskonflikten entwickelt. Obwohl alle angemessenen Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass alle Quellen des Inhalts zuverlässig sind und dass alle Informationen so weit wie möglich verständlich, zeitnah, präzise und vollständig dargestellt werden, garantiert Admiral Markets nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in der Analyse enthaltenen Informationen. Jegliche Art vorangegangener oder simulierter Performance finanzieller Instrumente, die in der Veröffentlichung dargestellt werden, sollte niemals als ausdrückliches oder impliziertes Leistungsversprechen, Garantie oder Implikation von Admiral Markets für zukünftige Wertentwicklung verstanden werden. Der Wert eines finanziellen Instruments kann zu- oder abnehmen, und der Werterhalt einer Investition ist nie garantiert. Gehebelte Produkte (inklusive Differenzkontrakte) sind spekulativer Natur und können zu Verlusten oder Gewinnen führen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen.