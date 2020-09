September 10, 2020 13:54

Die Begeisterung für die Elektromobilität ist weiterhin an der Börse zu beobachten. Der Hersteller für Elektro-LKWs Nikola Corp. ist der neue Star an der NASDAQ, nachdem das Unternehmen einen Kursanstieg von 40% verzeichnete. Ursache ist die Bekanntgabe von General Motors, 11% am Unternehmen zu halten. Vor der Börsenöffnung wurden die Aktien gestern bei einem moderaten Anstieg von 5% gehandelt.

Einige vergleichen Nikola bereits mit Tesla: Kurz nach dem Börsendebüt am 04. Juni 2020 wurde das Unternehmen um 100% auf 31 Milliarden US-Dollar aufgewertet.

Dennoch warnen einige Analysten vor einer potentiellen Preisblase bei Nikola. Obwohl das Unternehmen bereits 2014 gegründet wurde, wurde noch kein einziger LKW verkauft. Nikola basiert auf dem Gedanken, dass irgendeine Idee in der Lage sein wird, einen Lastwagen mit Wasserstoff als Treibstoff zu bauen.

Die einzige Sicherheit besteht aktuell darin, dass Nikolas Aktien seit ihrem Debüt eine enorme Volatilität verzeichnen. Die Preise schwanken zwischen 30 US-Dollar und 90 US-Dollar, wie man auch unten im Chart erkennen kann.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, NKLA Tageschart - Zeitrahmen: 04. Juni 2020 bis 09.September 2020. Abgerufen am 09.September 2020 um 11:30 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



Die am Dienstag bekannt gewordene Neubewertung fiel mit dem Crash der Tesla-Aktie um 21% zusammen, nachdem der S&P 500 Elon Musks Unternehmen aus dem Index entfernt hat. Tesla verzeichnete an diesem Tag den größten Aktiencrash in seiner Geschichte.

