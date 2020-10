Oktober 22, 2020 10:13

Die Netflix-Aktie fiel nach Börsenschluss um ganze 6%, nachdem der Streaming Gigant sowohl die Gewinnprognosen für das dritte Quartal als auch seine eigenen Vorgaben in Bezug auf neue Abonnements verfehlt hatte.



Der Umsatz für das dritte Jahresquartal betrug 6,44 Milliarden US-Dollar, anstatt der prognostizierten 6,38 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn pro Aktie betrug lediglich 1,75 US-Dollar, anstatt der prognostizierten 2,13 US-Dollar pro Aktie.

Für Online-Tech-Unternehmen ist die Neukundenquote eine der wichtigsten Metriken. Netflix gab in diesem Zusammenhang eine sinkende Neukundenquote von 2,2 Millionen zahlenden Abonnenten für das letzte Quartal, im Vergleich zur erwarteten Zahl von 2,5 Millionen Neukunden an. Dennoch verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal einen Anstieg auf 10,1 Millionen Neukunden und im ersten Quartal einen Zuwachs von 15,8 Millionen Neukunden, was sich auf den Beginn der Corona-Pandemie und Lockdowns auf der ganzen Welt zurückführen lässt.

Für das vierte Quartal prognostiziert Netflix einen Umsatz von 6,57 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 1,35 US-Dollar pro Aktie mit einem Zuwachs von 6 Millionen zahlenden Neuabonnenten. Wenn das Unternehmen seine Quartalsziele erreicht, wird Netflix einen Kundenzuwachs von 34 Millionen in 2020 verzeichnen und somit das Rekord Jahreshoch von 2018 von 28,6 Millionen Neuabonnenten übertreffen.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, WebTrader, #NFLX, Wochen-Chart - Datenspanne: 20.April 2014 bis 21.Oktober 2020

