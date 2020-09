September 22, 2020 14:15

Die Bedenken vor einer zweiten Corona-Welle in Europa und deren Auswirkungen auf den Tourismussektor haben die großen europäischen Indizes, angeführt vom IBEX 35, rot gefärbt. Der spanische Index ist kurz davor, 7.000 Punkte zu verlieren, nachdem er in den ersten Handelsstunden am Freitag um etwas mehr als 1% gefallen war. Der FTSE 100 verlor einen halben Prozentpunkt.



Die Märkte im Zusammenhang mit dem Tourismussektor waren am stärksten von den steigenden Befürchtungen vor einer Intensivierung der Pandemie betroffen, die neue restriktive Mobilitätsmaßnahmen nach sich ziehen könnte.

Am meisten traf es den Luftfahrtsektor:

Die spanisch-britische Fluggesellschaft IAG fiel um mehr als 7% am Freitagmorgen

Easyjet fiel um mehr als 5%

Die Intercontinental Hotels Group fiel um mehr als 4%

Der Kursrutsch begann, nachdem die World Tourism Organization (UNWTO) mitteilte, dass der Sektor mindestens 3 bis 4 Jahre benötigen würde, um erneut das Level von vor der Pandemie zu erreichen.

Beim Kursfall des IBEX 35 waren auch die Kursverluste bei den Banken besonders groß:

Die Bankia-Aktien fielen um fast 2% am Freitagmorgen

BBVA fiel um mehr als 2%

Banco Santander fiel ebenfalls um fast 2%

Lediglich die Caixabank verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,73%

Das Plus der Caixabank lässt sich mit der Vereinbarung über eine Fusion mit der Bankia erklären, um so das erste Finanzinstitut in Spanien mit einer Reihe von Vermögenswerten zu schaffen.





Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, IBEX35, Wochenchart - Datenspanne: 08.Juni 2014 bis 18. September 2020 - Abgerufen am 18. September um 10:30 Uhr - Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Auf der anderen Seite werden die Märkte den Fokus auf den vorletzten Hexensabbat des Jahres richten.

Wussten Sie, dass Sie mit Admiral Markets vom bärischen Momentum der Aktien profitieren können, indem Sie mit CFDs auf die Kursentwicklung spekulieren? Dies ermöglicht es Ihnen Aktien zu shorten ohne diese besitzen zu müssen. Für weitere Informationen klicken Sie einfach auf das folgende Banner:



Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admiral Markets veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen: