Die Aktie der nach verwaltetem Kapital größten europäischen Bank verzeichnete einen Kurssprung in Asien, nachdem die bekanntgegebenen Gewinne überraschend die Prognosen übertroffen haben. Und dies, obwohl die Bank im Vergleich zum Vorjahr einen Gewinnrückgang von 36% verzeichnete.



3,07 Milliarden US-Dollar Gewinn im dritten Jahresquartal anstatt der prognostizierten 2,07 Milliarden US-Dollar.

Einnahmen in Höhe von 11,93 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal.

Verringerung der Betriebsausgaben um 1% im Vergleich zum Vorjahr.

Die Gesamtprovisionen werden am unteren Ende der Schätzungen bei 8 bis 13 Milliarden US-Dollar liegen.

Die Ergebnisse von HSBC reihen sich in die überraschend hohen Gewinne anderer europäischer Banken ein, die ebenfalls die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen haben. Obwohl der Sektor von der Corona Pandemie und den niedrigen Leitzinssätzen betroffen ist, glauben viele Analysten, dass das Schlimmste vorbei ist.

Dennoch verzeichnete die Aktie von HSBC einen Gesamtverlust von 45% in diesem Jahr und bewegt sich somit in die Richtung eines historischen Tiefs, das seit der Finanzkrise von 2008 nicht mehr erreicht wurde. Die Bank befindet sich derzeit in einer großen Umstrukturierungsphase, um die Kosten noch weiter zu senken, wobei ein Plan zum Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen Anfang des Jahres aufgrund der Pandemie auf Eis gelegt wurde. Ein ausgearbeiteter und detaillierter Plan soll im Februar 2021 vorgestellt werden.

