Die Preise von Brent Oil und WTI Oil haben ihren Abwärtstrend am Montag fortgesetzt und sind um ca. 1% gefallen. Ursache ist die schwächelnde Erholung der Nachfrage aufgrund der Auswirkungen der Pandemie. Der Kurs von Crude Oil folgte damit dem Abwärtstrend der vergangenen Woche, nachdem ein Bericht davor gewarnt hatte, dass China seine Ölkäufe in diesem Monat reduzieren würde und Saudi Arabien die Preise für Lieferungen nach Asien gesenkt hat.



Brent, die Benchmark in Europa, wurde am Montagmorgen zu 42,03 US-Dollar pro Barrel getradet und nähert sich nun erneut dem Tief vom 30. Juli. West Texas Intermediate fiel am Labour-Day-Feiertag in den USA auf 39,14 US-Dollar pro Barrel. Um eine genaue Vorstellung von dem Kursfall zu bekommen, sollten wir uns daran erinnern, dass Brent am 26. August 2020, in den Tagen vor Hurrikan "Laura", nahe der 46 US-Dollar und WTI bei ca. 43 US-Dollar pro Barrel gehandelt wurde. Der Hurrikan verursachte Produktionsstillstände in den US-Raffinerien in Texas und Louisiana.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, Brent Crude Oil Tageschart (CrudeOilUk_X0) - Zeitrahmen: 11. November 2019 bis 07.September 2020. Abgerufen am 07.September 2020 um 11:00 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, WTI Tageschart (WTI) - Zeitrahmen: 20. Dezember 2019 bis 07.September 2020. Abgerufen am 07.September 2020 um 11:00 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

"Es gibt viele Unsicherheiten in Bezug auf die chinesische Wirtschaft und ihre Beziehungen zu wichtigen Ländern wie den USA, aber auch Europa", teilte Keisuke Sadamori, Direktor der Energiemärkte und Sicherheit bei der Internationalen Energieagentur (IEA), gegenüber Reuters mit.

Wie wir in den Charts oben erkennen können (Brent und WTI) wird der Ölmarkt seit Anfang 2020 von verschiedenen Ereignissen beeinflusst, die eine hohe Volatilität verursachten. Ein Wendepunkt bildet in diesem Zusammenhang der 20. April 2020, als eine beispiellose Situation mit einem Contango-Effekt eintrat. Die hohe Volatilität begann zunächst mit der zunehmenden Spannung zu Beginn des Jahres zwischen den USA und Iran und verstärkte sich mit der globalen Covid-19 Pandemie.

In den letzten 4 Jahren verzeichnete Öl eine solide Preiserholung. Aber bis heute konnte Öl nicht das Rekordhoch von vor 2014 erreichen oder diesem auch nur nahe kommen.

Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admiral Markets veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen: