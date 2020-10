Oktober 06, 2020 11:50

Die australische Zentralbank, die Reserve Bank of Australia (RBA), wird die Leitzinssätze weiterhin auf dem Rekordtief von 0,25% beibehalten, wie in der letzten Veröffentlichung am Dienstag bekanntgegeben wurde. Dennoch deutete die Bank an, dass es in Zukunft weitere geldpolitische Lockerungen geben werde, um die von der Pandemie stark getroffene australische Wirtschaft zu unterstützen.



Viele Marktteilnehmer erwarteten bereits, dass die Bank die Leitzinssätze beibehalten würde, aber für das Treffen im November ändert sich das Bild nun drastisch. Eine Vielzahl von Ökonomen, die von Bloomberg befragt wurden, erwarten nun eine Reduzierung der Zinssätze auf 0,1%.

Derzeit erlebt Australien den schlimmsten Wirtschaftseinbruch seit der Großen Depression und alle Augen werden sich nun auf die Bekanntgabe des jährlichen Haushaltsplans der Regierung als fiskalische Reaktion zur Unterstützung der Wirtschaft gerichtet sein. Letzten Monat erhöhte die Bank den Umfang der Finanzierungsfazilität auf 200 Milliarden AUD.

Der australische Dollar fiel gegenüber den meisten anderen Währungen. Wussten Sie, dass Sie auf die Kursentwicklung des australischen Dollars spekulieren können, indem Sie mit CFDs handeln? Dies ermöglicht es Ihnen sowohl von fallenden als auch von steigenden Preisen zu profitieren. Starten Sie noch heute mit einem kostenlosen Demokonto!

Wie Sie AUDUSD bei Admiral Markets traden können

Je nachdem, ob Sie eine bullische oder bärische Kursentwicklung von AUDUSD erwarten, können Sie auf die entsprechende Preisentwicklung mithilfe von CFDs spekulieren.

Loggen Sie sich in Ihr Trading Konto bei Admiral Markets ein oder, wenn Sie noch kein Konto haben, eröffnen Sie in wenigen Minuten ein Demo- oder Live-Konto. Klicken Sie nach dem Login auf "Handeln" in dem jeweiligen Konto und Sie werden direkt zu der WebTrader Handelsplattform weitergeleitet. Geben Sie in der Marktübersicht "AUDUSD" unten in der Leiste bei "+hinzufügen" ein und ziehen Sie dann das Symbol mit der Maus in den Chart. Nutzen Sie das One-Click Trading Tool im Chart oder klicken Sie per Rechtsklick in den Chart und klicken Sie dann auf "Handel" und "Neue Order". Legen Sie Ihren Einstiegskurs, den Stop-Loss, die Gewinnmitnahme und die Ordergröße fest. Bestätigen Sie anschließend den Trade per Klick auf die Button "Buy" oder "Sell".

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, WebTrader, #AUDUSD, Wochen-Chart - Datenspanne: 27.April 2014 bis 06.Oktober 2020 - abgerufen am 06.Oktober 2020 um 07:09 BST. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

Wussten Sie, dass Sie kostenlos ein Demokonto eröffnen können, in dem Sie Ihre Trading-Ideen und -Strategien in Bezug auf die Preisentwicklung für eine Vielzahl an Märkten in einer virtuellen Umgebung testen können? Eröffnen Sie noch heute ein kostenloses Demokonto und erhalten Sie Zugang zu Premium Analytics Tools und viele mehr!

Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admiral Markets veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Der Inhalt wird nur zu Informationszwecken veröffentlicht und ist in keiner Weise als Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Sie wurde nicht in Übereinstimmung mit gesetzlichen Bestimmungen erstellt, die die Unabhängigkeit der Anlageforschung fördern sollen, und unterliegt keinem Verbot, vor der Verbreitung von Anlageforschung zu handeln. Jegliche Investmententscheidungen werden vom Kunden selbst getroffen und Admiral Markets übernimmt keine Verantwortung für etwaige Verluste, die aus einer solchen Entscheidung entstehen, unabhängig davon, ob diese auf dem Inhalt der Analyse beruht oder nicht. Jede dieser Analysen wird von einem unabhängigen Analysten (Jitan Solanki, von hier an als 'Autor' bezeichnet) auf Grundlage persönlicher Einschätzungen erstellt. Um zu versichern dass die Interessen des Klienten geschützt sind, und die Objektivität der Analyse zu gewährleisten hat Admiral Markets relevante interne Prozesse für die Vorbeugung und Handhabung von Interessenskonflikten entwickelt. Obwohl alle angemessenen Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass alle Quellen des Inhalts zuverlässig sind und dass alle Informationen so weit wie möglich verständlich, zeitnah, präzise und vollständig dargestellt werden, garantiert Admiral Markets nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in der Analyse enthaltenen Informationen. Jegliche Art vorangegangener oder simulierter Performance finanzieller Instrumente, die in der Veröffentlichung dargestellt werden, sollte niemals als ausdrückliches oder impliziertes Leistungsversprechen, Garantie oder Implikation von Admiral Markets für zukünftige Wertentwicklung verstanden werden. Der Wert eines finanziellen Instruments kann zu- oder abnehmen, und der Werterhalt einer Investition ist nie garantiert.

Gehebelte Produkte (inklusive Differenzkontrakte) sind spekulativer Natur und können zu Verlusten oder Gewinnen führen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen.