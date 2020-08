August 27, 2020 14:01

Die Arbeitslosenrate in den USA hat die 10% bereits überschritten. Millionen Menschen haben ihre Arbeit aufgrund des Lockdowns verloren und auch die Anzahl an Überfälligkeiten im Hypothekenbereich hat bereits die Marke von 8% übertroffen, sodass nun bereits das höchste Niveau seit 9 Jahren erreicht wurde. Obwohl sich die US-Wirtschaft in der Rezession befindet, erreichen die US-Aktien neue Allzeithochs.



Auf den ersten Blick scheint es, als ob diese Abkoppelung der Aktienmärkte von der Realwirtschaft wahrscheinlich nicht sehr lange anhalten wird. Je höher die Aktien jetzt steigen, desto aggressiver und brutaler könnte auch der folgende Rückgang sein - aber warten Sie ab:

S&P500 bei 3.800 Punkten und noch mehr in 12 Monaten?

Auch wenn angesichts der jüngsten Entwicklungen rund um die FED eine schärfere Korrektur möglich ist, insbesondere inmitten des immensen Wachstums bei den Tech-Aktien, können wir uns vorstellen, dass der Antrieb zum neuen Allzeithoch im S&P 500 ein eindeutig bullisches Anzeichen für die nächsten 12 Monate sein könnte, was auch die Statistiken belegen.

Zwei wichtige Aspekte sind zu berücksichtigen:

Letzte Woche Dienstag tätigte die FED eine interessante Aussage: Einige Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC) sorgen sich um die Kontrolle bei der US-Zinskurve (Yield Curve Control), was ein exzessives Wachstum in der Bilanz zur Folge haben könnte.

Dies war ein treibender Faktor für den fallenden US-Dollar und den Anstieg bei den Edelmetallen wie Gold und Silber.

Auch die Rally in den Aktienmärkten lässt sich auf diesen Faktor zurückführen.

Wir schließen daher daraus, dass die Entwicklung der US-Zinskurve ein möglicher Grund sein könnte, um langfristige Investments in US-Aktien zu tätigen.

Zusätzlich haben die letzten Wirtschaftsdaten aus den USA positiv überrascht, indem der Citi Economic Surprise Index von einem Allzeithoch zum nächsten in den letzten Wochen und Monaten sprang.

Hier sind einige zentrale Aspekte, die dabei bemerkenswert sind:

Die Entwicklung weist daraufhin, dass die 10-jährigen US-Renditen, auf Basis einer globalen Makro-Perspektive, zu niedrig sind.

Daher könnte eine starke Bewegung nach oben unmittelbar bevorstehen.

So eine Bewegung und potentielle Rotation von den Wachstumsaktien in die Wertaktien könnte zu einer erhöhten Volatilität im Aktienmarkt führen.

Da die Fed eine entsprechende Entwicklung in der aktuellen, fragilen Umgebung nicht erlauben wird, wird die US-Zentralbank dann gezwungen sein zu reagieren.

In dem Moment, indem dieses Szenario mit der FED eintrifft und sie, trotz der schleppenden US-Konjunkturaussichten eine Zinsbeschränkung einführt, könnte der S&P500 eine ernsthafte Rallye starten, was durch frühere Anstiege der US-Aktien auf neue Allzeithochs nur unterstrichen wird.

Hinzu kommt, dass historisch gesehen von 1950 bis heute immer dann, wenn es mehr als 5 Monate gedauert hat, um ein neues Allzeithoch zu erreichen (wie zum jetzigen Zeitpunkt: Februar - August), die durchschnittliche Jahresrendite des S&P500 bei 11,4% lag.

Wie Sie jetzt den S&P500 CFD traden können

Das Gesamtbild beim S&P500 CFD bleibt weiterhin bullisch, sofern dieser über dem SMA(200) und über 2.950/3.000 Punkten gehandelt wird.

Ein Rückstoß um 50%, nach dem aktuellen Lauf von den Tiefen im Juni bis zu den Kurshöhen im August zur Region von 3.080/3.010 Punkten, ist gerechtfertigt und aus einer Risiko-Ertrags-Perspektive attraktiv, wenn wir mit einem Stop-Loss bei 2.950 Punkten und einer Gewinnmitnahme bei 3.800 Punkten arbeiten. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis liegt somit bei mindestens 150 bis 700 Punkten oder größer als 1:4.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, #SP500, Zeitrahmen: 11. April 2019 bis 24. August 2020. Abgerufen am 24. August 2020 um 08:00 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



Im Jahr 2015 fiel der S&P500 CFD um -0,73%. In 2016 stieg der Kurs um 9,54% und in 2017 um 19,42%. 2018 fiel der S&P500 um -6,24%, während in 2019 ein erneuter Kursanstieg von 28,88% verzeichnet wurde. Nach 5 Jahren stieg der S&P500 um 56,9%.

