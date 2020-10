Trump erkrankt an Coronavirus, DAX30 unter Druck

Oktober 06, 2020 13:00





Quelle: Wirtschaftskalender, 5. Oktober 2020 - Admiral Markets' Forex Calendar

Der DAX30 befand sich nach einem Aufwärtstrend am Montag vergangener Woche fast die ganze letzte Woche über in einer Handelsspanne zwischen 12.700 und 12.900 Punkten.

Ein Durchbruch unter das "Make-or-Break"-Niveau auf der Abwärtsseite wurde am vergangenen Freitag eingeleitet, möglicherweise bedingt durch die Nachricht, dass sich US-Präsident Trump mit dem Coronavirus infiziert hat, was zu einer Verunsicherung der Marktteilnehmer führte.

Technisch gesehen handelt es sich bei dem Rückgang eindeutig um ein bärisches Zeichen, das den Trend auf 12.200 Punkte abflachen könnte, mit einem Zwischenstopp bei etwa 12.450/470 Punkten.

Bei etwa 12.200 Punkten finden wir den SMA(200) auf einem täglichen Zeitrahmen. Es handelt sich also um ein Schlüsselniveau, das, wenn es durchbrochen wird, die Bewegung weiter befeuern könnte.

Zusätzlich zu der technischen Seite:

In den US-Präsidentschaftswahljahren ist eine bärische Saisonalität im Oktober historisch zu erwarten (normalerweise ist der Oktober ein Hausse-Monat für Aktien).

Es gibt derzeit auch eine sehr geringe Volatilität in den Anleihenmärkten (derzeit ist die Zinsvolatilität auf einem Allzeittief; in der Vergangenheit folgte auf diese geringe Volatilität gewöhnlich ein starker Anstieg mit einem Ausverkauf von Aktien).

Das Risiko-Gewinn-Verhältnis bei kurz- und mittelfristigen Short-Trades scheint attraktiver zu sein als bei Long-Investitionen.

Kurzfristig werden sich unsere bärischen Aussichten aufhellen, wenn die Bullen nachhaltig 12.850/900 Punkte zurückerobern können:

Quelle: Admiral Markets MT5 mit MT5SE Add-on DAX30 CFD Stundenchart vom 14. September 2020 bis zum 2. Oktober 2020, erstellt am 2. Oktober 2020 um 22:00 Uhr GMT. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: Admiral Markets MT5 mit MT5SE Add-on DAX30 CFD Tageschart vom 14. Mai 2019 bis zum 2. Oktober 2020, erstellt am 2. Oktober 2020 um 22:00 Uhr GMT. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Im Jahr 2015 stieg der Kurs des DAX30 CFD um 9,56% an, in 2016 um weitere 6,87%, in 2017 stieg er weiter um 12,51% an, fiel in 2018 um 18,26%, und stieg in 2019 wieder um 26,44%. In Summe bedeutet das einen Anstieg um 34,2% in den vergangenen 5 Jahren.

