November 03, 2020 10:24

Es ist so weit! Neben den US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag, den 03. November 2020, geben drei Zentralbanken diese Woche ihre Statements ab. Zusätzlich werden diverse Beschäftigungszahlen von einer Vielzahl von Ländern veröffentlicht. Eine aufregende Woche für die Märkte sowie für viele Trader steht bevor!



Die Reserve Bank of Australia veröffentlicht den aktuellen RBA Rate Bericht und wird ein Update zu den aktuellen Leitzinssätzen präsentieren. Der Markt erwartet einen Einbruch von 0,25% bis 0,10%. Dennoch werden sich die Augen auf den Bericht und die rationalen Überlegungen hinter diesem Vorgehen richten, sobald die Informationen bekannt werden.

Die Bank of England wird die neue Leitzinssatz Entscheidung und den Bericht zur aktuellen Währungspolitik am Donnerstag präsentieren. Obwohl keine Veränderungen erwartet werden, werden Trader vor allem daran interessiert sein, mehr über das Potential der negativen Zinssätze zu erfahren, die von den Mitgliedern der Zentralbank diskutiert wurden.

Wöchentliche Nachrichten

EZB Präsidentin Christine Lagarde deutet weitere monetäre Maßnahmen für Dezember 2020 an.

Die europäischen Indizes leiden am stärksten unter den neuen Lockdown Maßnahmen, nachdem Rekordzahlen bei der Anzahl der Neuinfektionen registriert wurden.

Apple gibt einen Umsatzeinbruch von 21% beim iPhone und einen Einbruch von 28,6% beim Umsatz in China bekannt.

Die Twitter-Aktie rutscht, nachdem die Social Media Plattform das eigene Neukundenziel verfehlt hat, ab.

Der Alphabet-Aktienkurs verzeichnet ein Kursplus nach einem Gewinnwachstum von 59% im dritten Jahresquartal.





Quelle: Admiral Markets' Forex Kalender - Zeitraum: 03.November 2020 bis 06.November 2020

Traders' Radar - US- Wahl

Die Finanzmärkte stehen vor einer weiteren großen Woche mit einer Reihe verschiedener gewichtiger Nachrichten. Dennoch wird der Ausgang der am 03. November stattfindenden US-Wahl wohl den Ton für die Marktbewegung in diesem Monat angeben. Obwohl Umfragewerte Joe Biden weit vorne sehen, lagen diese in der Vergangenheit auch schon einmal daneben.

Beinahe alle Finanzmärkte waren in der vergangenen Woche einer erhöhten Volatilität ausgesetzt, nachdem Anleger ihre Portfolios neu ausrichteten. Die Volatilität wird in dieser Woche wahrscheinlich sogar noch zunehmen, sodass ein gutes Risikomanagement besonders wichtig sein wird. Die höchsten Quoten bei den Wettanbietern liegen bei einem Sieg der "blauen Welle" oder einem demokratischen Sweep, bei dem die Partei sowohl über das Repräsentantenhaus als auch über den Senat die Kontrolle zurückgewinnen könnte.

In diesem Szenario ist ein großes Stimulus-Paket wahrscheinlich, das zusätzlich große Bewegungen in den US-Märkten verursachen könnte. Dennoch tradet der US-Dollar weiterhin in einer bestimmten Bandbreite. Der US-Dollar könnte in dieser Woche jedoch größere Kursbewegungen verzeichnen, da die US FOMC Pressekonferenz am Donnerstag und die Bekanntgabe der US-Beschäftigungszahlen am Freitag bevorstehen.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, #USDX_Z0, Monatschart. Datenspanne: 01. März 2008 bis 02. November 2020 - Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Performances.



Das Chart zeigt die monatliche Kursbewegung des US-Dollar Index Futures CFD. Es ist eindeutig zu erkennen, dass sich die Langzeit-Konsolidierung seit 2014 mit der Kursbewegung zwischen der horizontalen Widerstandslinie bei circa 102 US-Dollar und der horizontalen Unterstützungslinie bei ca. 88 US-Dollar entwickelt hat. Der Kurs hat zusätzlich eine Zwischenunterstützung bei 92,50 US-Dollar gefunden, die durch die kleinere schwarze horizontale Linie dargestellt wird.

Ein Bruch nach unten könnte die Tür für weitere Verkäufe zum langfristigen Unterstützungslevel öffnen. Andernfalls könnten Trader sich zu niedrigeren Zeitrahmen hin orientieren, um höhere Hoch- und höhere Tiefzyklen zu identifizieren, um von einem potentiellen bullischen Szenario zur Spitze der Langzeit-Konsolidierung zu profitieren. Trader werden versuchen jede Schwäche oder Stärke des US-Dollar in dieser Woche entweder mit dem australischen Dollar oder dem britischen Pfund in Verbindung zu bringen, da beide Währungen aufgrund der Bekanntgaben der Reserve Bank of Australia und der Bank of England eine große Woche vor sich haben.

Unternehmensgewinnzahlen und Aktienmärkte



Alle Augen werden sich diese Woche auf den US-Aktienmarkt richten und darauf, wie dieser auf die US-Wahlen reagieren wird. Während die meisten Wetten einen Sieg der blauen Welle vorhersagen, besteht immer noch die Chance auf eine Überraschung. Bereits in der Vergangenheit haben sich die Wettmärkte bei der Abstimmung zum Brexit und beim Ausgang der US-Wahlen im Jahr 2016 geirrt.

Ein zentraler Risikofaktor könnte das Potenzial einer umkämpften Wahl sein. Wenn Trump verliert, aber die Zahlen sehr knapp sind, könnte er die Wahl anfechten, die dann vor dem Supreme Court entschieden werden müsste, von dem er wiederum drei Richter ernannt hat. Dies könnte einige Unsicherheit mit sich bringen, aber ist auch eines der Szenarien, welches als besonders bärisch eingestuft wird.

Zusätzlich stehen die Bekanntgaben von Quartalszahlen einiger Unternehmen in dieser Woche an, die aufgrund der bevorstehenden Wahl wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit erhalten werden. Dennoch könnte die Volatilität weiter befeuert werden. Zu den Unternehmen, die diese Woche ihre Quartalszahlen vorstellen, zählen Schwergewichte wie zum Beispiel:

Dienstag: PayPal

Mittwoch- Fitbit, Qualcomm, Expedia, Baidu, Marks & Spencer

Donnerstag: Uber, Dropbox, Roku, Booking, Alibaba, AstraZeneca

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, [SP500] Tageschart - Zeitrahmen: 18. Februar 2020 bis 30.Oktober 2020. Abgerufen am 30.Oktober 2020 um 07:30 Uhr BST. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



In den vergangenen 5 Jahren betrug die Performance des S&P 500: 2019= +29,09%, 2018= -5,96%, 2017= +19,08%, 2016= +8,80%, 2015= -0,82%, 2014= +12,32%

Letzte Woche verzeichneten Aktienmärkte weltweit die schlimmste Woche seit der Corona-Pandemie. Im Tages-Chart des S&P 500 durchbrach der Kurs zentrale Support-Ebenen- den 50-Period und 100-Period Exponential Moving Average.

Obwohl der 200-Period Exponential Moving Average nicht zu weit entfernt ist, ist die Frage, wie der Markt nach der Wahl stehen wird ein Münzwurf, der beide Richtungen offen lässt. Aber nachdem sich der Rauch gelegt hat und erneut Klarheit herrscht, werden Trader und Investoren versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. Ein durchdachtes Risikomanagement wird in dieser Woche zentral sein, um in den Märkten zu navigieren.

Erfahren Sie mehr über potentielle Trading Gelegenheiten nach der US-Wahl in unserem Artikel "So könnten die Aktienmärkte auf die US-Wahl 2020 reagieren" .

Beispielsweise zeigt der folgende Screenshot alle technischen Ereignisse, die sich auf dem S&P 500 Index entwickelt haben:

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Technical Insight Lookup Indikator

