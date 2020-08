August 17, 2020 16:00





Der US-Dollar zählte über die vergangenen Monate zu den schwächsten Währungen, sodass der Euro, das Britische Pfund, Gold und andere G10 Währungen einen Aufschwung erlebten. Der Umgang der US-Regierung mit Covid-19 hat den US-Dollar ebenso geschwächt, wie der harte Ton von Donald Trump gegenüber den Verhandlungen mit China. Dennoch glauben einige Analysten, dass eine Rally bevorstehen könnte.

Die Probleme des US Dollar

Ein Argument, das zur Schwäche des US-Dollars beigetragen hat, ist das Potenzial für eine weitere Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Die Furcht vor einer zweiten Welle des Coronavirus und die Unfähigkeit einiger Staaten, dem Lockdown zu entkommen, haben die Stimmung belastet.

Dennoch zeichnen die Wirtschaftsdaten ein anderes Bild. Die Eurozone hat die Wachstumszahlen für das zweite Quartal vorgestellt, welche ein eindeutig langsameres Wachstum verzeichneten, als der US-Dollar. Zudem weisen Wirtschaftskennzahlen, wie zum Beispiel der PMI (Purchasing Managers Index) Anzeichen auf eine mögliche Erholung der amerikanischen Wirtschaft auf.

In den letzten Monaten wollten die Trader in großem Stil auf Europa setzen. Mit einer besseren Reaktion der Regierung im Umgang mit dem Coronavirus erwarten Anleger, dass sich die europäische Wirtschaft schneller erholen wird als die US-Wirtschaft. Doch nun sehen auch Teile Europas das Potenzial einer zweiten Welle, sobald die Urlaubssaison mit reisefreudigen Individuen in Gang kommt.

In der gegenwärtigen Situation gibt es sowohl bullische als auch bärische Gründe, warum sich der US-Dollar in eine bestimmte Richtung bewegen könnte. Wie immer sollten die Anhaltspunkte auf künftige Trends immer in Kursbewegungen gesucht werden, denn dort legen Trader ihr Kapital auf die Waage.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, #USDX_U0, Monatschart - Zeitrahmen: 1. März 2008 bis 13. August 2020. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Im Chart ist eindeutig zu erkennen, dass die langfristige Kursentwicklung sich zwischen der horizontalen Widerstandslinie und der Unterstützungslinie (die längeren schwarzen Linien) bewegt. Die Trader entscheiden sich in der Regel dafür, in diesen Märkten auf die Durchschnittsstrategien zurückzugreifen, indem Sie nach potentiellen Short-Positionen an der oberen Widerstandslinie und potentiellen Long-Positionen auf der Unterstützungslinie Ausschau halten.

Einige Trader werden nur darauf warten, dass der Kurs aus der aktuellen Ebene ausbricht, um sich in einem Trend fortzusetzen. Da der Chart einen monatlichen Zeitraum darstellt, werden die meisten Trader danach streben, zwischen den beiden Linien zu traden. Zum Zeitpunkt als der Text verfasst wurde, bewegte sich der USD auf der mittleren Support-Ebene von 92,00 USD.

Sofern der Kurs diese Ebene durchbricht, könnte ein Kursfall von 5% zur unteren Support-Ebene die Folge sein. Bei positiven Wirtschaftsnachrichten für den US-Dollar könnte dieser jedoch auch einen Sprung von der 92,00 USD-Marke aus, bis zur Spitze der Widerstandslinie mit einem Anstieg von 10%, verzeichnen.

Wie werden Sie traden?

