Die groß erwartete Veröffentlichung der Gewinnzahlen für das zweite Jahresquartal steht uns nun unmittelbar bevor. Großunternehmen, wie zum Beispiel die Bankriesen JP Morgan, Citigroup und Goldman Sachs, aber auch Tech-Giganten wie Netflix und Microsoft, werden diese Woche ihre Gewinnzahlen bekannt geben. Die wichtigsten Daten zu den Zentralbanken finden Sie auch noch einmal im Forex-Kalenderausschnitt weiter unten.

Obwohl die globalen Indizes letzte Woche auf einem Hoch geschlossen haben, werden sowohl Trader als auch Investoren mit Spannung den Ausblick für das restliche Jahr von einigen der größten Unternehmen in den USA erwarten. Während der Nasdaq 100 auf Rekordhöhen tradet, bewegen sich die anderen großen Indizes wie der Dow Jones 30, S&P 500 und der Nikkei 225 immer noch unter ihrem Jahreshoch.

Forex-Trader werden außerdem einen Blick auf die bevorstehenden Veröffentlichungen der großen Zentralbanken innerhalb dieser Woche werfen wollen. So wird die japanische Zentralbank (Bank of Japan) eine Erklärung zur Währungspolitik und die kanadische Zentralbank (Bank of Canada) eine Stellungnahme zu den Leitzinsen abgeben. Zusätzlich werden die Bank of Canada am Mittwoch und die Europäische Zentralbank am Donnerstag eine Pressekonferenz abhalten.

Wirtschaftszahlen, die Sie nicht verpassen sollten

Montag, 14. Juli: Veröffentlichung des britischen BIP

Das britische Pfund war über die letzten Wochen eine der Währungen mit der besten Performance, nachdem einige Trader vor der Bekanntgabe des britischen Mini-Budgets durch den britischen Finanzminister aus ihren Short-Positionen ausgestiegen sind. Jeglicher Optimismus, der durch die neuen Maßnahmen, Unternehmen bei der Wiederaufnahme des Alltagsgeschäfte zu unterstützen, verursacht wurde, könnte sich in Luft auflösen, sobald sich der Fokus wieder auf die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen richtet.

Der Bericht zum britischen BIP, der am Dienstag veröffentlicht wird, soll nach Prognosen ein Wachstum von 5% von Monat zu Monat aufzeigen. Obwohl die Trader keine großen Veränderungen erwarten, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass der letzte Bericht ein Negativwachstum von 20,4% verzeichnete, reagieren die Märkte aktuell besonders empfindlich auf Schocks durch negative Wirtschaftsdaten.

Im Tageschart von GBP/USD bewegt sich der Kurs aktuell innerhalb einer Handelsspanne.

Im Tageschart von GBP/USD bewegt sich der Kurs aktuell innerhalb einer Handelsspanne.

Der Aufschwung durch den Optimismus, im Zusammenhang mit dem Mini-Budget des britischen Finanzministers, hat sich an der Spitze der Handelsspanne verfestigt und trifft somit auch den 200er Exponential Moving Average. Trader handeln entweder innerhalb dieser Handelsspanne oder warten auf den Ausbruch des Kurses.

Donnerstag, 16. Juli: EZB Pressekonferenz

Bei der Pressekonferenz der EZB am Donnerstag um 14:30 Uhr werden keine Änderungen bei der aktuellen Währungspolitik der EZB erwartet. Im letzten Monatsmeeting ging die EZB auf eine mögliche Aufstockung des Pandemie Notprogramms (PEPP) und gleichzeitig auch auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtmäßigkeit des Public Sector Purchase Programms (PSPP) ein.

Es ist wahrscheinlich, dass die EZB, an deren Spitze die ehemalige IWF-Chefin Christine Lagarde steht, auf weitere Wirtschaftsdaten warten wird, bevor großartige Veränderungen durchgeführt werden. Dennoch werden Trader gespannt sein, die Stellungnahme von Lagarde selbst zu hören, die bereits in der Vergangenheit mitgeteilt hatte, dass die Stimuli-Maßnahmen der Bank flexibel sind und sogar früher eingestellt werden könnten.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Monatschart. Datenspanne: 01. Januar 1995 bis 12. Juli 2020 - Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Performances.

Im Monatschart von EUR/USD sind eindeutig die langfristigen Unterstützungslinien zu erkennen, die den Kurs in der Handelsspanne halten. Es könnte noch zu früh dafür sein, dass der Kurs aus der Langzeit-Spanne ausbricht, zumindest bis eine politische oder wirtschaftliche Divergenz zwischen dem Euro und dem US-Dollar auftritt.

Unternehmenszahlen und Aktienindizes

Diese Woche markiert den Start der Saison der Gewinnzahlen mit einigen Großunternehmen, die ihre Zahlen vom letzten Quartal vorstellen werden. Investoren und Analysten tappen weltweit noch im Dunkeln, was die Ergebnisse der aktuellen Gewinnzahlen angeht, begründet durch die volatile zweite Quartalshälfte. Diese war gekennzeichnet durch die Corona-Pandemie und den daraus folgenden Lockdown. Nachfolgend sind nur ein paar der Unternehmen aufgelistet, die diese Woche ihre Zahlen veröffentlichen:

Montag, 13. Juli- PepsiCo

Dienstag, 14. Juli- Ocado, Delta Airlines, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo

Mittwoch, 15. Juli- Burberry, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon, Alcoa, eBay

Donnerstag, 16.Juli- Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson, Microsoft, Netflix

Freitag, 16. Juli- Blackrock

Obwohl der Nasdaq 100 auf Rekordhöhen tradet, handeln andere große Indizes immer noch unter ihrem aktuellen Jahreshoch, das vor Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht wurde.

Obwohl der Nasdaq 100 auf Rekordhöhen tradet, handeln andere große Indizes immer noch unter ihrem aktuellen Jahreshoch, das vor Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht wurde.



