November 10, 2020 12:52

Während Trader und Investoren noch verarbeiten, dass Joe Biden zum 46.Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wurde, beginnt bereits eine neue Woche mit weiteren Wirtschaftsdaten und Gewinnbekanntgaben. Auch wenn diese Woche im Vergleich zu den letzten Monaten weniger ereignisreich sein wird, könnte es die Märkte dennoch in Bewegung versetzen.



Wenn Sie mehr darüber lernen möchten, wie sich die Märkte nach der US-Wahl entwickeln könnten, können Sie die Information im folgenden Link nachlesen: So traden Sie vor, während und nach der US-Präsidentschaftswahl 2020.

Diese Woche werden alle Augen auf dem Statement der Reserve Bank of New Zealand und deren Pressekonferenz am Mittwoch, den 11. November um 01:00 Uhr GMT gerichtet sein. Obwohl keine Veränderungen beim Leitzinssatz von 0,25% erwartet wird, kalkuliert der Markt eine mögliche Korrektur auf 0% ab April 2021 ein.

Am Donnerstag wird sich der Fokus dann auf die Bekanntgabe des britischen BIPs verschieben, bei dem erwartet wird, dass es einen Anstieg von 15% für das dritte Quartal verzeichnen wird. Obwohl dies einen Rekordanstieg bilden würde, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass dieser Wert auf den Rekordeinbruch im zweiten Quartal folgen würde. Dennoch könnte ein Großteil der Kursbewegung des britischen Pfund von den Brexit-Verhandlungen abhängig sein, da die von der britischen Regierung gesetzte Frist für den Abschluss des Handelsabkommen bis Mitte November 2020 immer näher rückt.

Zusätzlich stehen weitere Gewinnbekanntgaben von verschiedenen Unternehmen in dieser Woche bevor. Marktteilnehmer erwarten, dass sich die "US-Wahl"-Rallye nach fünf Tagen aufeinanderfolgender Käufe bei den Aktienindizes in der vergangenen Woche fortsetzen könnte. Wenn eine zweite Covid-19 Welle und die US-Wahl die Aktienmärkte nicht in die Knie zwingen kann, was kann die Märkte dann noch aufhalten?

Wöchentliche Nachrichten

Reserve Bank of Australia reduziert die Leitzinssätze von 0,25% auf 0,10%.

Bank of England erweitert das Anleihenkaufprogramm stärker als erwartet

LVMH verhandelt erneut mit Tiffany&Co. zu einem niedrigeren Preis

Shell erhöht Dividendenzahlung trotz Gewinneinbrüchen

Der US-Dollar beendete die Woche als Währung mit der schwächsten Performance

Quelle: Forex Kalender von Admiral Markets



Traders Radar- RBNZ Rate Statement

Am Mittwoch wird die Reserve Bank of New Zealand den offiziellen Bericht zu den Leitzinssätzen sowie zur Währungspolitik veröffentlichen und eine Pressekonferenz um 02:00 Uhr GMT abhalten. In diesem Jahr war die Zentralbank bereits seit Jahresbeginn sehr aktiv bei der Reduzierung der Leitzinssätze und korrigierte diese stärker nach unten als zunächst erwartet. Zusätzlich wurde ein umfangreiches Quantitative Easing Programm eingeleitet.

Der Markt erwartet, dass die Bank beim Meeting bekannt geben wird, die Leitzinssätze auf 0,25% zu halten. Dennoch ist eine Reduzierung auf 0% ab April 2021 einkalkuliert. Was für die Trader in dieser Woche von größter Bedeutung sein wird, sind die aktuellen Stellungnahmen der Zentralbank in Bezug auf negative Zinssätze. Obwohl die Bank noch weit entfernt von diesem Szenario ist, erwartet der Markt eine Korrektur zu Oktober 2021.

Die Mitteilung der Bank könnte vor allem vorsichtig und warnend in Bezug auf das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung ausfallen. Investoren könnten die Währung dennoch als Profitchance im Vergleich zu anderen Währungen nutzen, die weitaus niedrigere Zinsraten haben. Die Analyse der Kursentwicklung während der Veranstaltung wird zentral sein, um potentielle mehrmonatige Bewegungen zu prognostizieren.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, #NZDUSD, Wochenchart - Datenspanne: 29. September 2013 bis 06. November 2020 - Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



Das Wochenchart von NZD/USD zeigt, dass der Kurs ein zentrales langfristiges Widerstandslevel durchbrochen hat, welches durch die absteigende schwarze Trendlinie dargestellt wird. Dies könnte besonders signifikant sein, wenn die Käufer den Boden nach dem dieswöchigen RBNZ Ereignis beibehalten können.

Wenn NZD/USD die mittlere Widerstandsebene bei 0,7000 Punkten durchbrechen kann, ist der Weg nach oben zu den 0,7500 Punkten frei. In diesem Fall könnten sich Trader auf kürzere Zeitrahmen fokussieren, um bullische Verzerrungen rechtzeitig zu erkennen, indem sie bullische Zyklusformationen und die richtige Ausrichtung des Moving Average identifizieren.

Wenn Sie sich nun inspiriert und bereit für das Trading fühlen, können Sie direkt ein Live-Konto eröffnen, indem Sie auf das folgende Banner klicken und somit Zugriff auf eine Vielzahl an Trading-Tools erhalten, die Sie auf Ihrem Weg unterstützen.

Unternehmensnachrichten und Aktienindizes



Die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten letzte Woche eine beeindruckende Rallye und haben beinahe die Volatilität infolge der US-Wahl ignoriert. Wo sollten Investoren sonst Ihr Geld investieren, wenn wir in einer Welt des Niedrigzinses und der negativ-verzinsten Anleihen leben? Sowohl Trader als aus Investoren werden nach Anzeichen Ausschau halten, ob die Rally der letzten Woche auch in dieser Woche fortgeführt werden kann.

Die meisten Aktienmärkte weltweit bewegten sich in die Richtung technischer Widerstandslinien. Lediglich der japanische Nikkei 225 durchbrach das Resistenzlevel und erreichte ein 29-Jahres-Hoch. Wenn die Kurse diese Widerstandsebenen durchbrechen können, könnte der Weihnachtsmann in diesem Jahr tatsächlich auch noch früher kommen. Dennoch werden sich die Investoren weiter auf Wachstumsaktien, anstatt auf Wertaktien fokussieren, was man auf die wirtschaftlichen Folgen der zweiten Welle zurückführen könnte.

Zusätzlich stehen in dieser Woche noch einige Gewinnbekanntgaben von verschiedenen Unternehmen an, was zu einer erhöhten Volatilität beitragen könnte. Hier sind nur einige der Unternehmen aufgelistet, die diese Woche Ihre Zahlen veröffentlichen:

Montag: McDonald's

Dienstag: Lyft

Mittwoch: E.ON, ABN Ambro

Donnerstag: Walt Disney, Cisco Systems

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500 Tageschart - Zeitrahmen: 17. Juni 2019 bis 06.November 2020. Abgerufen am 06.November 2020 um 07:30 Uhr GMT. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



Die 5-Jahres-Performance des S&P 500 betrug ca.: 2019= +29,09%, 2018= -5,96%, 2017= +19,08, 2016= +8,80%, 2015= -0,82%, 2014= +12,32%

Im Chart des S&P 500 wird der Preis aktuell in einer festen Trading-Reichweite auch als "Wedge" oder auch als symmetrisches Dreieck bezeichnet, gehalten. Obwohl der Kurs weiterhin in dieser Spannweite traden könnte, werden Trader und Investoren nach Anzeichen Ausschau halten, die belegen, dass dem Kurs ein Ausbruch bevorstehen könnte, sodass dieser den Aufwärtstrend seit Mitte März fortführen könnte.

Wussten Sie, dass Sie sich kostenlos den Trading Central Technical Idea Indikator herunterladen können, indem Sie Ihre MetaTrader 5 Handelsplattform kostenlos auf die exklusive Admiral Markets Supreme Edition upgraden?

Dieser Indikator bietet Ihnen neue Trading-Ideen und technische Analysen für diverse Handelsinstrumente und für eine Vielzahl an verschiedenen Anlageklassen, inklusive Aktienindizes, Aktien, Währungen, Rohstoffe und viele mehr! Geben Sie einfach den Namen des Handelsinstruments in die Suchleiste, wie unten dargestellt ein.

Beispielsweise zeigt der folgende Screenshot alle technischen Events, die sich auf die Währungen NZD/USD entwickelt haben. Das Währungspaar wird vor allem in dieser Woche im Rahmen der RBNZ Pressekonferenz und der Leitzinssatz-Entscheidung im Fokus stehen.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Technical Insight Lookup Indikator



Um den Indikator kostenlos zu erhalten, klicken Sie einfach auf das folgende Banner und laden Sie sich noch heute die Supreme Edition herunter.

Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admiral Markets veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen: